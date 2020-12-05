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УПЛ: где и когда смотреть матчи 12-го тура чемпионата Украины по футболу

УПЛ: где и когда смотреть матчи 12-го тура чемпионата Украины по футболу
Обновлено 11:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FCShakhtar

В субботу, 5 декабря, в чемпионате Украины 2020/21 стартуют матчи 12-го тура, в частности сыграют и Шахтер, Динамо. Горняки примут Минай в Киеве, а Динамо проведет гостевой поединок с Мариуполем. С расписанием трансляций всех матчей 12-го тура УПЛ можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляций матчей 12-го тура чемпионата Украины по футболу:

5 декабря:

  • 14:00 Львов - Ингулец - Футбол 2
  • 17:00 Шахтер Донецк - Минай - Футбол 2
  • 19:30 Мариуполь - Динамо Киев - Футбол 2

6 декабря:

  • 14:00 Олимпик Донецк - Рух Львов - Футбол 1
  • 17:00 Десна - Ворскла - Футбол 1
  • 17:00 Заря - Днепр-1 - Униан ТВ
  • 19:30 Колос - Александрия - Футбол 1

Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать в сети. Игра Заря - Днепр-1 в прямом эфире будет доступна у нас на сайте, а все остальные поединки 12-го тура в режиме-live покажет сервис oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

С турнирным положением команд после 11-го тура можно ознакомиться у нас на сайте.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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