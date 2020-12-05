УПЛ: где и когда смотреть матчи 12-го тура чемпионата Украины по футболу

В субботу, 5 декабря, в чемпионате Украины 2020/21 стартуют матчи 12-го тура, в частности сыграют и Шахтер, Динамо. Горняки примут Минай в Киеве, а Динамо проведет гостевой поединок с Мариуполем. С расписанием трансляций всех матчей 12-го тура УПЛ можно ознакомиться ниже.
Расписание трансляций матчей 12-го тура чемпионата Украины по футболу:
5 декабря:
6 декабря:
Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать в сети. Игра Заря - Днепр-1 в прямом эфире будет доступна у нас на сайте, а все остальные поединки 12-го тура в режиме-live покажет сервис oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).
С турнирным положением команд после 11-го тура можно ознакомиться у нас на сайте.