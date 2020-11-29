УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины 29 ноября (видео)

В воскресенье, 29 ноября, состоялись заключительные матчи 11-го тура чемпионата Украины, в частности в центральном поединке игрового дня Заря разгромила в гостях Минай, Колос и Десна сыграли вничью, а новичок первенства Ингулец сенсационно переиграл Олимпик.

Результаты и видеообзоры матчей чемпионата Украины 29 ноября:

Минай 0 - 3 Заря

Колос 1 - 1 Десна

Ингулец 2 - 1 Олимпик Донецк

По итогам 11-и туров Динамо лидирует в чемпионате Украины, опережая Шахтер на три очка. Ворскла, несмотря на поражение от киевлян, сохранила за собой третью позицию. На дне турнирной таблицы расположились две львовские команды - Львов и Рух

Турнирное положение команд:

"Телеграф" напоминает, что Динамо в 11-м туре УПЛ расправилось над Ворсклой, а Шахтер едва не потерял очки с Днепром-1.