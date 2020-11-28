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Два удаления и два гола - в обзоре матча Динамо - Ворскла (видео)

Два удаления и два гола - в обзоре матча Динамо - Ворскла (видео)
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook fcdynamoua

В субботу, 28 ноября, Динамо в рамках матча 11-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 принимало полтавскую Ворсклу. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Киевляне обеспечили себе комфортную разницу в счете уже в первом тайме. Сначала Виктор Цыганков на 14-й минуте после блестящей перепасовки с Вербичем открыл счет. А на 36-й минуте Беньямин уже забил сам, замкнув прострел Де Пены с левого фланга. Добавим на 82-й минуте поединка был удален центрбек Динамо Забарный, а на 90-й минуте "красный свет" перед собой увидел левый защитник полтавчан Ибрагим Кане.

Эта победа позволила Динамо (26 очков) сохранить за собой первую сточку в турнирной таблице УПЛ, а Ворскла (19 очков) - третья. В следующем туре вице-чемпионы Украины отправятся в гости к Мариуполю (05.12.2020), а полтавчане сыграют с Десной (06.12.2020).

"Телеграф" напоминает, что на этой неделе Динамо было разгромлено Барселоной в Лиге чемпионов.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Ворскла, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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