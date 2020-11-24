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Динамо 0:4 Барселона: хроника матча (видео)
Динамо 0:4 Барселона: хроника матча (видео)

"Барселона" вторым составом разгромила "Динамо" в Киеве: обзор матча и видео голов

"Барселона" вторым составом разгромила "Динамо" в Киеве: обзор матча и видео голов
23:57 Вт, 24 Ноябрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Во вторник, 24 ноября, Динамо в рамках матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2020/21 принимало Барселону. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:4.

Первый тайм прошел на встречных курсах практически без моментов, киевляне даже были острее в атаке, однако вратарь гостей тер Штеген сегодня в рамке действовал надежно.В дебюте второй половины встречи американский фулбек каталонцев Сержиньо Дест промчался по центру оборонительных рядов Динамо и с острого угла переиграла Бущана в ближнем бою. Еще через 5 минут Мартин Брейтуэйт удвоил преимущество гостей. А на 70-й минуте поединка вышедший на замену Денис Попов сфолил в своей штрафной на Брейтуэйте и рефери назначил 11-метровый удар, который датчанин реализовал сам. Финальную точку в игре поставил Антуан Гризманн, который появился на поле в середине второго тайма, поменяв Коутиньо.

Динамо 0:4 Барселона

Голы: Дест 52', Брейтуэйт 57', 70' (с пенальти), Гризманн 90+2'

Предупреждения: Попов - Пьянич

Составы команд:

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев (Попов, 59), Шепелев (Белуцэ, 83), Гармаш (Андриевский, 59), Шапаренко (Леднев, 71), Буяльский, Де Пена (Супряга, 70), Вербич.

Барселона: тер Штеген, Дест, Мингеса, Ленгле (Альба, 65), Фирпо, Пьянич (Пуч, 65), Аленья, Тринкан (де ла Фуэнте, 83), Коутиньо (Гризманн, 65), Педри (Матеус, 73), Брайтвейт.

Эта победа позволила Барселоне (12 очков) досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. У Динамо одно очко и предпоследнее место в квартете G.

"Телеграф" напоминает, что первый поединок между командами в текущем розыгрыше Лиги чемпионов завершился минимальной победой Барселоны.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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