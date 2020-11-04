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Динамо дало бой Барселоне: видеообзор матча Лиги чемпионов

Динамо дало бой Барселоне: видеообзор матча Лиги чемпионов
Обновлено 23:55 Ср, 4 Ноябрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcbarcelona

Барселона в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов принимало Динамо. Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" и завершилась минимальной победой каталонцев со счетом 2:1.

Открыл счет в игре Лионель Месси, который на 5-й минуте реализовал пенальти. К слову, сам аргентинец его и заработал после небрежной игры защитника киевлян Дениса Попова. На 65-й минуте Фати исполнил незамысловатый навес в штрафную с левого фланга и Жерар Пике удачно головой  замкнул навес партнера. Спустя 10 минут Динамо отквитало один мяч усилиями Виктора Цыганкова, который первым оказался на добивании.

Барселона 2:1 Динамо

Голы: Месси 5' (c пенальти), Пике 65' - Цыганков 75'

Предупреждение: Буяльский 70'

Составы команд:

Барселона: тер Штеген, Дест, Пике, де Йонг, Альба, Пьянич (Серхи Роберто 60'), Бускетс (Лангле 74'), Месси, Педри (Аленья 81'), Фати (Франсишку Тринкан 74'), Гризманн (Дембеле 60').

Динамо: Нещерет, Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов, Андриевский, Цыганков, Буяльский (Леднев 86'), Шепелев, Родригес (Де Пена 71'), Супряга (Вербич 71').

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Пике:

Видео гола Цыганкова:

В параллельном матче группы G Ювентус в гостях разобрался с Ференцварошем (1:4). Таким образом, каталонцы (9 очков) продолжают лидировать в квартете, а туринцы (6 очков) занимают вторую позицию. Украинцы и венгры, набрав по баллу занимают 3-е и 4-е место соответственно.

В следующем туре Динамо вновь сыграет с Барселоной, но на этот раз дома. Эта игра запланирован на 24 ноября.

Телеграф напоминает, что у Шахтера дела в ЛЧ обстоят немного лучше, несмотря на катастрофическое поражение от Боруссии М на этой неделе.

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ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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