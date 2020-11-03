Шахтер унижен в Киеве: видеообзор матча с Боруссией М

Во вторник, 3 ноября, Шахтер в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал Боруссию Менхенгладбах. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:6.

В первом тайме Горняки были просто уничтожены. Шахтер за 45 минут пропустил 4 гола на любой вкус. Сначала Алассан Плеа замкнул прострел партнера с правого фланга. Затем Валерий Бондарь срезал мяч в свои ворота после удара Крамера издали. Активный Плеа на достигнутом не остановился и забил гол-красавец ударом издали. А под занавес тайма Рами Бенсебаини, воспользовавшись ошибкой Трубина на выходе после подачи с углового, сделал счет неприличным. Главный тренер Шахтер Луиш Каштру по перерыву усилил атаку, но картины игры не изменилась и Боруссия забила еще дважды усилиями Ларса Штиндля и все того-же Плеа, оформившего хет-трик.

Это поражение отбросило Шахтер (4 очка) на 2-е место в турнирной таблице группы B, а Боруссия М (5 очков) вышла на первую позицию. Еще две команды квартета B Реал и Интер свой матч 3-го тура проведут позднее (начало в 22:00).

Шахтер 0:6 Боруссия М

Голы: Плеа 8', 26', 78', Бондарь 17' (авогол), Бенсебаини 44', Штиндль 65'

Предупреждения: Хочолава 46', Манор Соломон 63'- Ланг 89'

Составы команд:

Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон (Степаненко 69'), Маркос Антонио (Алан Патрик 46'), Марлос (Коваленко 46'), Соломон, Тете, Тайсон (Жуниор Мораес 46').

Боруссия М: Зоммер, Лайнер (М. Ланг 82'), Эльведи (82'), Гинтер, Бенсебаини, Крамер, Нойхаус, Хофманн (Лазаро 75'), Штиндль (Вольф 69'), Тюрам, Плеа (Траоре 82').

В следующем туре ЛЧ Горняки вновь сыграют с Боруссией М, но на этот раз на выезде. Эта встреча запланирована на 25 ноября.

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