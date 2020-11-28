Шахтер на последних минутах вырвал победу у Днепра-1 (видео)

В субботу, 28 ноября, Днепр-1 в рамках матча 11-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 играл с донецким Шахтером. Встреча состоялась на "Днепр-Арене" и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Игра проходила в равной борьбе, а Шахтер, будучи фаворитом, никак не мог нащупать свой игровой ритм. Горняки лишь под занавес встречи создали несколько острых моментов, а забили и вовсе после ошибки Кравченко, который в простой ситуации махнул мимо мяча. В итоге круглый после прострела слева долетел до Тете и бразилец в касание переправил мяч в сетку ворот Юрчука.

Эта ничья оставила Шахтер (23 очка) на второй позиции в турнирной таблице УПЛ, отставание от лидирующего Динамо становит все те же 3 очка. Днепряне (8 очков) остались на 11-м месте. В следующем туре Горняки примут Минай (05.12.2020), а подопечные Игора Йовичевича проведут гостевой поединок с луганской Зарей (06.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо добыло победу в центральном поединке 11-го тура УПЛ.