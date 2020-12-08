Интер - Шахтер: букмекеры прогнозируют Горнякам вылет из еврокубков

В среду, 9 декабря, донецкий Шахтер сыграет свой решающий матч на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 против Интера. Встреча пройдет в Милане и начнется в 22:00 по киевскому времени. Накануне игры букмекеры озвучили свой прогноз.

По мнению специалистов, миланский коллектив, которому необходима только победа, является безоговорочным фаворитом встречи. Успех Нерадзурри оценивается коэффициентом в 1,28-1,30. Триумф гостей маловероятен - коэффициент 10, а ничью букмекеры оценили в 5,80-6,20.

Отметим, для продолжения борьбы в еврокубках Горнякам необходимо не проиграть подопечным Антонио Конте или надеяться на поражение Реала в матче с Менхенгладбахом.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Интер - Шахтер:

Пари-Матч: (победа Интера 1,29 - ничья 6,20 - победа Шахтера 10,00)

Фаворит: ( 1,30 - 6,00 - 10.00)

William Hill: (1,28 - 5,80 - 10,00)

Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть игру Интер - Шахтер в прямом эфире.

Напомним, первый матч между командами, что проходил в Киеве, завершился ничьей 0:0.