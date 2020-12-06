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Интер перед решающим матчем с Шахтером переиграл Болонью (видео)

Интер перед решающим матчем с Шахтером переиграл Болонью (видео)
Обновлено 14:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер RomeluLukaku9

В субботу, 5 декабря, Интер в рамках матча 10-го тура чемпионата Италии по футболу 2020/21 принимал Болонью. Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась убедительной победой миланского коллектива со счетом 3:1.

За хозяев дублем отметился Ашраф Хакими и еще один гол записал в свой актив Ромелу Лукаку. У гостей забил Эмануэль Виньято.

Этот успех вывел Нерадзурри (21 очко) на промежуточное второе место в турнирной таблице Серии А, а Болонья с 12 баллами в активе - десятая. В следующем туре подопечных Антонио Конте ожидает вояж в Кальяри (13.12.2020), а Болонья примет Рому (13.12.2020).

"Телеграф" напоминает, что Интер в ближайшую среду, 9 декабря, проведет домашний поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Шахтера. В случае поражения, Горняки могут попрощаться с еврокубками. Отметим, первый матч между командами, что проходил в Киеве, завершился безголевой ничьей.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол, ФК Болонья.

Автор:

Телеграф
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