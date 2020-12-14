Лига Европы: где и когда смотреть жеребьевку 1/16 финала

В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21, в ходе которой украинские команды Шахтер и Динамо узнают соперников по следующему раунду еврокубка. Начало мероприятия запланировано на 14:00 по киевскому времени.

В прямом эфире церемонию жеребьевки покажет телеканал "Футбол 1", а также сервис megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

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32 клуба будут разделены на 16 пар, при чем команды из одной ассоциации не могут попасть друг на друга. Кроме того, российский Краснодар точно не попадет на Шахтер по решению УЕФА.

Сеяные: Рома (Италия), Арсенал (Англия), Байер (Германия), Рейнджерс (Шотландия), ПСВ (Нидерланды), Наполи (Италия), Лестер (Англия), Милан (Италия), Вильярреал (Испания), Тоттенхэм (Англия), Динамо Загреб (Хорватия), Хоффенхайм (Германия), Манчестер Юнайтед (Англия), Брюгге (Бельгия), Аякс (Нидерланды), Шахтер (Украина).

Несеяные: Янг Бойз (Швейцария), Мольде (Норвегия), Славия (Чехия), Бенфика (Португалия), Гранада (Испания), Реал Сосьедад (Испания), Брага (Португалия), Лилль (Франция), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Антверпен (Бельгия), Вольфсбергер (Австрия), Црвена Звезда (Сербия), Зальцбург (Австрия), Олимпиакос (Греция), Динамо (Украина), Краснодар (Россия).

Первые матчи 1/16 финала ЛЕ пройдут 28 февраля 2021 года, а ответные - через неделю. Финал турнира должен принять польский Гданьск.

Отметим, перед жеребьевкой плей-офф Лиги Европы состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. "Телеграф" рассказывал, где посмотреть мероприятие в прямом эфире в Украине.