Лига чемпионов: где и когда смотреть жеребьевку 1/8 финала

В понедельник, 14 декабря, состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Мероприятие пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) и начнется в 13:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине церемонию жеребьевки первого раунда плей-офф ЛЧ покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, в сети мероприятие в режиме-онлайн можно будет посмотреть на сервисе megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

16 команд будут разбиты на 8 пар, при этом клубы из одной ассоциации не могут попасть друг на друга.

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Сеяные: Бавария (Германия), Реал (Испания), Манчестер Сити (Англия), Ливерпуль (Англия), Челси (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Ювентус (Италия), ПСЖ (Франция).

Несеяные: Атлетико (Испания), Боруссия Менхенгладбах (Германия), Порту (Португалия), Аталанта (Италия), Севилья (Испания), Лацио (Италия), Барселона (Испания), Лейпциг (Германия).

Первые матчи этой стадии еврокубка пройдут 16-17 и 23-24 февраля следующего года. А ответные игры запланированы на 9-10 и 16-17 марта 2021 года. Ожидается, что финал Лиги чемпионов 2020/21 примет Стамбул.

Отметим, Киевское Динамо и донецкий Шахтер не сумели занять высокие места в группе Лиги чемпионов и вылетели в Лигу Европы.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном моменте в матче Интер - Шахтер, где форвард Нерадзурри Ромелу Лукаку спас Горняков от неминуемого гола.