Звезда Шахтера впервые показал свою горячую возлюбленную (фото)

Футболист Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко, который в ближайшее время станет игроком Аталанты, проводит отпуск на Мальдивах.

С собой 24-летний полузащитник взял девушку Анастасию. Перед отъездом Виктор, который обычно не афиширует свою личную жизнь, опубликовал совместное фото с возлюбленной.

Анастасия куда активнее Виктора ведет соцсети, публикуя яркие кадры с отдыха:

В текущем сезоне Виктор сыграл в 11-и матчах за Шахтер во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола.

"Телеграф" напоминает, что в этом году целый десант украинских футболистов отправился отдыхать на Мальдивы, в частности центрбек Горняков Николай Матвиенко.