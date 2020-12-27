Звезда Шахтера впервые показал свою горячую возлюбленную (фото)

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13:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм vitykovalenko

Футболист Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко, который в ближайшее время станет игроком Аталанты, проводит отпуск на Мальдивах.

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С собой 24-летний полузащитник взял девушку Анастасию. Перед отъездом Виктор, который обычно не афиширует свою личную жизнь, опубликовал совместное фото с возлюбленной.

Анастасия куда активнее Виктора ведет соцсети, публикуя яркие кадры с отдыха:

В текущем сезоне Виктор сыграл в 11-и матчах за Шахтер во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола.

"Телеграф" напоминает, что в этом году целый десант украинских футболистов отправился отдыхать на Мальдивы, в частности центрбек Горняков Николай Матвиенко.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Мальдивы, Виктор Коваленко.

Автор:

Телеграф
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