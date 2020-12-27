Украинский футболист отказал российской команде

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко, который по многочисленным сообщениям СМИ уже подписал предварительный контракт с Аталантой, отказал нескольким именитым клубам, в частности московскому Спартаку. Об этом сообщает todofichajes.

По информации источника, за 24-летним хавбеком сборной Украины пристально следили португальская Бенфика и российский Спартак. Однако полузащитник отказался продолжать карьеру в Лиссабоне и Москве и, судя по всему, выбрал Бергамо, где играет его партнер по национальной команде Руслан Малиновский.

В текущем сезоне Коваленко выходил на поле 11 раз, забив четыре гола. Transfermarkt оценивает игрока в €4,5 млн.

"Телеграф" сообщал, что Коваленко отказал Роме.