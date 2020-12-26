Футболист сборной Украины отказался от перехода в Рому

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко отказался от перехода в римскую Рому и выбрал Аталанту. Об этом сообщает TuttoAtalanta.

По информации источника, хавбек национальной команды Украины уже поставил подпись под предварительным контрактом с бергамесками и когда станет свободным агентом (лето 2021 года, - прим. ред.) он присоединится к Богини. При этом отмечается, что Рома и главный тренер римлян Паулу Фонсека, который ранее возглавлял Шахтер, усердно пытались подписать 24-летнего украинца, однако получили отказ.

В сезоне 2020/21 Коваленко сыграл в 11 играх во все турнирах, записав в свой актив 4 забитых мяча.

"Телеграф" напоминает, что в услугах Виктора лично интересуется главный тренер Аталанты.