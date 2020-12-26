Скачать
Суббота, 26.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Жена Ярмоленко засветила пышную грудь на рождественском фото
Жена Ярмоленко засветила пышную грудь на рождественском фото
"Рубанет Джошуа": британский промоутер считает Усика фаворитом (видео)
"Рубанет Джошуа": британский промоутер считает Усика фаворитом (видео)
Бывший защитник Динамо забил во втором матче кряду в Турции (видео)
Бывший защитник Динамо забил во втором матче кряду в Турции (видео)
Толпой на одного: известные российские бойцы "опозорили Москву" в прямом эфире (видео)
Толпой на одного: известные российские бойцы "опозорили Москву" в прямом эфире (видео)

Футболист сборной Украины отказался от перехода в Рому

Футболист сборной Украины отказался от перехода в Рому
Обновлено 14:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко отказался от перехода в римскую Рому и выбрал Аталанту. Об этом сообщает TuttoAtalanta.

Малиновского выпустили, но уже было поздно: обзор матча Болонья - Аталанта (видео)

По информации источника, хавбек национальной команды Украины уже поставил подпись под предварительным контрактом с бергамесками и когда станет свободным агентом (лето 2021 года, - прим. ред.) он присоединится к Богини. При этом отмечается, что Рома и главный тренер римлян Паулу Фонсека, который ранее возглавлял Шахтер, усердно пытались подписать 24-летнего украинца, однако получили отказ.

В сезоне 2020/21 Коваленко сыграл в 11 играх во все турнирах, записав в свой актив 4 забитых мяча.

"Телеграф" напоминает, что в услугах Виктора лично интересуется главный тренер Аталанты

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, ФК Аталанта, Футбол, Виктор Коваленко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Толпой на одного: известные российские бойцы "опозорили Москву" в прямом эфире (видео)
02 Жена Ярмоленко засветила пышную грудь на рождественском фото
03 Промоутер назвал потенциальных соперников Ломаченко (видео)
04 Бывший защитник Динамо забил во втором матче кряду в Турции (видео)
05 Локтем в челюсть: баскетболист НБА жестко вырубил одноклубника (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь