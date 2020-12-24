Малиновского выпустили, но уже было поздно: обзор матча Болонья - Аталанта (видео)

Болонья в рамках матча 14-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимала Аталанту. Встреча, проходившая на стадионе "Ренато Далл’Ара", завершилась со счетом 2:2.

Бергамески забили два гола в середине первого тайма в течении 2 минут усилиями Луиса Мурьеля, а Болонья отыгралась под занавес поединка благодаря голам Такэхиро Томиясу и Неуэна Паса. Тут же главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини выпустил на поле украинца Руслана Малиновского, но что-то изменить уже было поздно.

Эта ничья оставила Аталанту (22 очка) на 7-м месте в турнирной таблице итальянского первенства, а Болонья (15 очков) поднялась на 13-ю позицию. В следующем туре Богиня примет Сассуоло, а Красно-синие сыграют в гостях с Фиорентиной. Эти поединки пройдут уже в начале января 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милан добыл победу в центральном матче 14-го тура Серии А.