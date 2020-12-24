Скачать
Четверг, 24.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Волейбол от вратаря - в обзоре матча Верона - Интер (видео)
Волейбол от вратаря - в обзоре матча Верона - Интер (видео)
Манчестер Юнайтед и Тоттехэм пробились в полуфинал Кубка лиги (видео)
Манчестер Юнайтед и Тоттехэм пробились в полуфинал Кубка лиги (видео)
Тренер Аталанты лично заинтересован в подписании таланта сборной Украины
Тренер Аталанты лично заинтересован в подписании таланта сборной Украины
Вест Хэм придумал, что делать с Ярмоленко
Вест Хэм придумал, что делать с Ярмоленко

Малиновского выпустили, но уже было поздно: обзор матча Болонья - Аталанта (видео)

Малиновского выпустили, но уже было поздно: обзор матча Болонья - Аталанта (видео)
Обновлено 11:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм malinovskyi_18

Болонья в рамках матча 14-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимала Аталанту. Встреча, проходившая на стадионе "Ренато Далл’Ара", завершилась со счетом 2:2. 

Бергамески забили два гола в середине первого тайма в течении 2 минут усилиями Луиса Мурьеля, а Болонья отыгралась под занавес поединка благодаря голам Такэхиро Томиясу и Неуэна Паса. Тут же главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини выпустил на поле украинца Руслана Малиновского, но что-то изменить уже было поздно.

Эта ничья оставила Аталанту (22 очка) на 7-м месте в турнирной таблице итальянского первенства, а Болонья (15 очков) поднялась на 13-ю позицию. В следующем туре Богиня примет Сассуоло, а Красно-синие сыграют в гостях с Фиорентиной. Эти поединки пройдут уже в начале января 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милан добыл победу в центральном матче 14-го тура Серии А.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Аталанта, Футбол, ФК Болонья, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гол на последних секундах принес Милану победу над Лацио (видео)
02 Реал переиграл Гранаду благодаря спорному голу (видео)
03 Волейбол от вратаря - в обзоре матча Верона - Интер (видео)
04 ПСЖ уничтожил аутсайдера Лиги 1 (видео)
05 Малиновского выпустили, но уже было поздно: обзор матча Болонья - Аталанта (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь