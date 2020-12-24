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Гол на последних секундах принес Милану победу над Лацио (видео)

Гол на последних секундах принес Милану победу над Лацио (видео)
Обновлено 00:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер acmilan

В среду, 23 декабря, Милан в рамках матча 14-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал Лацио. Встреча, проходившая на стадионе "Сан-Сиро", завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Рекордный гол на 7-й секунде - в обзоре матча Сассуоло - Милан (видео)

Хозяева владели преимуществом и в первом тайме забили дважды: Анте Ребич переправил мяч в сетку ворот ударом головой, а Хакан Чалханоглу реализовал пенальти. Римляне еще до перерыва отквитали один мяч. Иммобиле не сумел переиграть с точки Доннарумму, но Луис Альберто оказался первым на добивании. В начале второго тайма гол-красавец забил Чиро Иммобиле, который воспользовался роскошной передачей Милинкович-Савича. А на последней компенсированной минуте Тео Эрнандес после подачи с углового головой забил победный гол Милана.

Видео гола Ребича:

Видео гола Чалханоглу:

Видео гола Луиса Альберто:

Видео гола Иммобиле

Видео гола Эрнандеса:

Победа подняла Милан (34 очка) на первое место в турнирной таблице Серии А, а Лацио (21 очка) сохранил за собой восьмую позицию. В следующем туре Россонери отправятся в гости к Беневенто (03.01.21), а Орлы сыграют в гостях с Дженоа (03.01.21).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ювентус крупно уступил в 14-м туре Серии А после новостей о потере трех очков в чемпионате.

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Все по теме:

ФК Милан, ФК Лацио, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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