Рекордный гол на 7-й секунде - в обзоре матча Сассуоло - Милан (видео)

Сассуоло в рамках матча 13-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал Милан. Встреча, проходившая на стадионе "Мапеи", завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.

Гости вышли вперед на 7-й секунде матча. Самый быстрый гол в истории Серии А забил португалец Рафаэл Леау. Спустя 25 минут идеальная атака Милана завершилась голом в исполнении Алексиса Салемакерса. За минуту до конца основного времени Сассуоло смог огорчить вратаря гостей Джанлуиджи Доннарумму. Точным выстрелом со штрафного отметился Доменико Берарди.

Этот успех сохранил Милану (31 очко) лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии. Сассуоло с 23 баллами в активе остался на шестой позиции. В следующем туре Россонери примут Лацио (23.12.2020), а Черно-зеленые сыграют в гостях с Сампдорией (23.12.2020).

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