Милан забил самый быстрый гол в истории Серии А (видео)

Португальский нападающий Милана Рафаэл Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А. Об этом сообщает пресс-служба Милана в twitter.

Леау умудрился отличиться уже на 7-й секунде поединка 13-го тура чемпионата Италии 2020/21 против Сассуоло. Россонери начали встречу с центра поля, затем Хакан Чалханоглу протащил круглого к чужой штрафной и выдал шикарную разрезную передачу в сторону Рафаэла. Португалец подхватил мяч и пробил точно в угол ворот Консильи.

Видео гола Рафаэла Леау:

Rafael Leao with the fastest goal in the history of Serie Apic.twitter.com/9kfb4lSfp2

— Karim (@Futball_Karim) December 20, 2020