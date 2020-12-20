Блестящий дубль Роналду - в обзоре матча Парма - Ювентус (видео)

Парма в рамках матча 13-го тура Серии А 2020/21 принимал Ювентус. Встреча, проходившая на стадионе "Эннио Тардини", завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей.

За туринцев голами отметились Деян Кулусевски, Альваро Мората и дублем с игры выстрелил Криштиану Роналду.

Видеообзор матча Парма - Ювентус:

Этот успех вывел Юве (27 очков) на третье место в турнирной таблице итальянского первенства. Парма (12 очков) - 15-я. В следующем туре Старая Синьора примет Фиорентину (22.12.2020), а Пармезанцы отправятся в гости к Кротоне (22.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ювентус не сумел переиграть Аталанту в матче с двумя голами-красавцами.