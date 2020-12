Пижонская выходка Мораты на глазах Роналду стоила Ювентусу победы (видео)

Ювентус в 12-м туре чемпионата Италии принимал Аталанту. Встреча завершилась ничьей 1:1, хотя туринцы были намного ближе к победе, если взять во внимание нереализованный пенальти Криштиану Роналду и невероятный промах Альваро Мораты в дебюте поединка.

На 11-й минуте встречи Мората и Роналду вышли на свидание с вратарем гостей Голлини. Испанский форвард крайне неудачно отпасовал на португальца и один голевой момент был упущен, правда тут же мяч отскочил к Альваро, который оказался спиной к пустым ворота. Мората не придумал ничего лучшего, чем пробить пяткой и не реализовал 100-процентный момент.

Видео невероятного промаха Мораты:

