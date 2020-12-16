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Ювентус и Аталанта обменялись голами-красавцами (видео)

Ювентус и Аталанта обменялись голами-красавцами (видео)
Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер juventusfc

В среду, 16 декабря, Ювентус в рамках 12-го тура Серии А сезона 2020/21 принимал Аталанту. Встреча, проходившая на "Альянц Стадиум", завершилась со счетом 1:1

В первом тайме хозяева вышли вперед усилиями Федерико Кьезы, который шикарным дальним ударом поразил "девятку" ворот Голлини. Во втором тайме Аталанта сумела отыграться только после выхода на поле своего лидера Алехандро Гомеса. Красивейшим голом после передачи аргентинца за бергамесков отметился Ремо Фройлер - не обошлось и без ошибки кипера Ювентуса Войцеха Щенсны.

Отметим, украинский хавбек Руслан Малиновский отыграл 71-у минуту после чего был заменен на Миранчука. При счете 1:1 Криштиану Роналду не реализовал 11-метровый - голкипер Аталанты Голлини поймал мяч.

Видео гола Кьезы:

Видео гола Фройлер: 

Этот результат позволил Юве (24 очка) сохранить за собой третье место в турнирной таблице Серии А, а Аталанта (18 очков) поднялась на 8-ю строчку. В следующем туре "Старая Синьора" отправится в гости к Парме (19.12.2020), а "Богиня" сыграет дома с Ромой (20.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что и Ювентус, и Аталанта пробились в плей-офф Лиги чемпионов. Команды уже узнали имена своих следующих соперников в главном еврокубке

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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