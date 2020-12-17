Форвард за €120 млн: эпичный промах Гризманна по пустым воротам (видео)

В матче 19-го тура чемпионата Испании 2020/21 Барселона принимала лидера чемпионата Реал Сосьедад. Сине-гранатовые хоть и победили, но минимальная разница в счете оставляла гостям шансы на ничью аж до последней секунды.

В одном из эпизодов игры французский форвард Барселоны Антуан Гризманн умудрился не попасть по пустым воротам. Жорди Альба выкатил мяч нападающему, а тот пробил в падении прямо во вратаря.

Видео забавного момента доступно в сети:

Je répète Griezmann il joue au premier qui marque sa mère c une pute ? pic.twitter.com/xVBQ9hr60P — STAVO LA MENTALE (@jinhoo_10) December 16, 2020

o Griezmann só voltará a jogar bem um dia quando cortar a porra desse cabelopic.twitter.com/mUCTmcMWgU — Fail Futebol (de ) (@Fail_Futebol) December 16, 2020

Не только промахом позабавил Антуан болельщиков. На этот поединок он вышел с новой прической, породив множеством мемов:

El sustituto de Griezmann ilusiona en can Barça pic.twitter.com/CVYc98w50T — Arco de personaje (@ArcoDePersonaje) December 16, 2020

Griezmann rends hommage au 30 ans de la petite maison de la prairie avec cette coupe. #PSGFCL pic.twitter.com/ODwBVHcUQq — Di Maria (@43gaetan) December 16, 2020

Отметим, Гризманн перешел в Барселону из Атлетико летом 2019 года за €120 млн. В сезоне 2020/21 французский нападающий забил всего 5 голов в 16-и играх во всех турнирах.