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Форвард за €120 млн: эпичный промах Гризманна по пустым воротам (видео)

Форвард за €120 млн: эпичный промах Гризманна по пустым воротам (видео)
Обновлено 11:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcbarcelona

В матче 19-го тура чемпионата Испании 2020/21 Барселона принимала лидера чемпионата Реал Сосьедад. Сине-гранатовые хоть и победили, но минимальная разница в счете оставляла гостям шансы на ничью аж до последней секунды.

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В одном из эпизодов игры французский форвард Барселоны Антуан Гризманн умудрился не попасть по пустым воротам. Жорди Альба выкатил мяч нападающему, а тот пробил в падении прямо во вратаря.

Видео забавного момента доступно в сети:

Не только промахом позабавил Антуан болельщиков. На этот поединок он вышел с новой прической, породив множеством мемов:

Отметим, Гризманн перешел в Барселону из Атлетико летом 2019 года за €120 млн. В сезоне 2020/21 французский нападающий забил всего 5 голов в 16-и играх во всех турнирах.

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Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Ла Лига, ФК Реал Сосьедад, Антуан Гризманн.

Автор:

Телеграф
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