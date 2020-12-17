Месси добыл 300 побед на Камп Ноу, обыграв лидера чемпионата Испании (видео)

В среду, 16 декабря, Барселона в рамках матча 19-го тура Ла Лиги сезона 2020/21 принимала Реал Сосьедад. Встреча, проходившая на "Камп Ноу", завершилась минимальной победой Сине-гранатовых со счетом 2:1.

За хозяев забивали Жорди Альба и Френки де Йонг, а за гостей голом отметился Виллиан Жозе. Для капитана Барсы аргентинца Лионеля Месси этот успех стал 300-м на "Камп Ноу" в карьере.

Видео гола Жозе:

Видео гола Альбы:

Видео гола де Йонга:

Этот успех поднял Барселону (20 очков) на 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Реал Сосьедад опустился на вторую позицию. В следующем туре Блаугранас примут Валенсию (19.12.2020), а Бело-голубые отправятся в гости к Леванте (19.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что на прошлой неделе каталонцы еле-еле обыграли Леванте, который находится в зоне вылета.