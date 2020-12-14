Фактор Месси сыграл: Барселона еле-еле обыграла аутсайдера Примеры (видео)

В воскресенье, 13 декабря, Барселона в рамках матча 13-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимала Леванте. Встреча проходила на "Камп Ноу" и завершилась минимальной победой каталонцев со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил аргентинский форвард Лионель Месси, который после передачи де Йонга переиграл вратаря Леванте Фернандеса в ближнем бою.

Видео гола Месси:

O gol de Lionel Messi, o gol da vitória. pic.twitter.com/MXfVXBmLz8 — Barça News BR (de ) (@FcbnewsBR) December 13, 2020

Эта победа позволила Сине-гранатовым (17 очков) подняться на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Леванте, в свою очередь, остался в зоне вылета с 11 очками в активе. В следующем матче Барселона примет Реал Сосьедад, который лидирует в Ла Лиге. Этот поединок состоится 16 декабря. Что касается Леванте, то "Лягушки" также сыграют с Реалом Сосьедад, но уже 19 декабря.

Напомним, в центральном матче 13-го тура Реал обыграл Атлетико в Дерби Мадрида.