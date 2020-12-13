Когда штанга - враг вратаря: обзор матча Реал - Атлетико (видео)

В субботу, 12 декабря, Реал в рамках матча 13-го тура Ла Лиги 2020/21 принимал Атлетико. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" и завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Зинедина Зидана.

Игра проходила с небольшим преимуществом хозяев и уже на 15-й минуте Сливочные вышли вперед. За Королевский клуб голом отметился Каземиро, который головой замкнул идеальный навес Тони Крооса с углового. В начале 63-й минуты защитник Реала Дани Карвахаль решился на дальний удар и мяч после пушечного выстрела испанца угодил в штангу, а затем от спины вратаря Атлетико Яна Облака предательски залетел в ворота.

Видео гола Каземиро:

Acá está el gol de Casemiro que cabeceaba solo pic.twitter.com/LgZTBbnuUS — Madridismo Arg (@MadridismoArg) December 12, 2020

Видео автогола Облака:

Gooooooool do Real Madrid Após bom chute de fora de Carvajal, a bola bate na trave e nas costas de Oblak e entra. Real 2 x 0 Atlético de Madrid#RealMadridAtleti #RMAATL #LaLigaNaESPN pic.twitter.com/8vrpRML9jI — Sala de Troféus (@saladetrofeus) December 12, 2020

Этот успех позволил Реалу (23 очка) подняться на 3-е место в турнирной таблице испанского первенства, Атлетико (26 очков) продолжает лидировать в чемпионате. В следующем туре Королевский клуб примет Атлетик (15.12.2020), а Матрасники дома сыграют с Эльче (19.12.2020).

"Телеграф" напоминает, что Реал на групповой стадии Лиги чемпионов выступал в одной группе с донецким Шахтером. По итогах заключительных матчей группового этапа мадридский клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов. К слову, Атлетико также пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив в последнем туре Зальцбург.