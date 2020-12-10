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Бензема принес Реалу путевку в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Бензема принес Реалу путевку в плей-офф Лиги чемпионов (видео)
00:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер realmadrid

В среду, 9 декабря, Реал в битве за плей-офф Лиги чемпионов сумел победить Боруссию М. Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась уверенной победой Сливочных со счетом 2:0.

В первом тайме ударно выступил французский нападающий Реала Карим Бензема, оформивший дубль к 31-й минуте. Сначала Карим удачно замкнул головой навес Лукаса с правого фланга, а затем форвард повторил трюк, но на этот раз ему ассистировал Родриго.

Этот успех позволил мадридцам с первого места выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Боруссия М, несмотря на поражение, также пробилась в плей-офф ЛЧ. Шахтер довольствуется выходом в плей-офф Лиги Европы.

"Телеграф" напоминает, что в параллельном матче группы B Интер не сумел обыграть Шахтер и вылетел из еврокубков.

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Все по теме:

ФК Реал, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Боруссия М.

Автор:

Телеграф
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