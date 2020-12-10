Лига чемпионов: результаты матчей 9 декабря

В среду, 9 декабря, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 состоялись заключительные матчи групповой стадии, в частности Шахтер выстоял в Милане и пробился в плей-офф Лиги Европы. В другом матче группы B Реал благодаря дублю Бензема в ворота Боруссии М пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. Кроме того, Аталанта Руслана Малиновского в очном противостоянии с Аяксом решила судьбу путевки в следующий раунд ЛЧ, а Манчестер Сити Александра Зинченко поиздевался над Марселем. С результатами других поединков игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте.
Результаты матчей Лиги чемпионов за 9 декабря:
Групп А
Бавария 2 - 0 Локомотив Москва
Зальцбург 0 - 2 Атлетико
Группа B
Интер 0 - 0 Шахтер Донецк
Реал Мадрид 2 - 0 Боруссия М
Группа С
Манчестер Сити 3 - 0 Марсель
Олимпиакос 0 - 2 Порту
Группа D
Аякс 0 - 1 Аталанта
Мидтьюлланн 1 - 1 Ливерпуль
Группа H
ПСЖ 5 - 1 Башакшехир
Ранее "Телеграф" сообщал о результатах матчей ЛЧ за 8 декабря. Кроме того, у нас на сайте доступны видеообзоры этих игр.