Лига чемпионов: результаты матчей 9 декабря

В среду, 9 декабря, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 состоялись заключительные матчи групповой стадии, в частности Шахтер выстоял в Милане и пробился в плей-офф Лиги Европы. В другом матче группы B Реал благодаря дублю Бензема в ворота Боруссии М пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. Кроме того, Аталанта Руслана Малиновского в очном противостоянии с Аяксом решила судьбу путевки в следующий раунд ЛЧ, а Манчестер Сити Александра Зинченко поиздевался над Марселем. С результатами других поединков игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте.

Результаты матчей Лиги чемпионов за 9 декабря:

Групп А

Бавария 2 - 0 Локомотив Москва

Зальцбург 0 - 2 Атлетико

Группа B

Интер 0 - 0 Шахтер Донецк

Реал Мадрид 2 - 0 Боруссия М

Группа С

Манчестер Сити 3 - 0 Марсель

Олимпиакос 0 - 2 Порту

Группа D

Аякс 0 - 1 Аталанта

Мидтьюлланн 1 - 1 Ливерпуль

Группа H

ПСЖ 5 - 1 Башакшехир

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах матчей ЛЧ за 8 декабря. Кроме того, у нас на сайте доступны видеообзоры этих игр.