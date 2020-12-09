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Лига чемпионов: результаты матчей 8 декабря

Лига чемпионов: результаты матчей 8 декабря
01:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Во вторник, 8 декабря, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 стартовал последний тур группового этапа, в частности киевское Динамо добыло важнейшую победу над Ференцварошем Сергея Реброва, что вывело столичную команду в плей-офф Лиги Европы. В центральном поединке игрового дня РБ Лейпциг разобрался с Манчестер Юнайтед, а дуэль Месси и Роналду на "Камп Ноу" завершилась триумфом последнего. Кроме того, в Париже в матче ПСЖ - Истанбул Башахшехир вспыхнул расистский скандал с участием рефери. Со всеми результатами матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Результаты матчей Лиги чемпионов за 8 декабря:

Группа Е

Челси 1 - 1 Краснодар 

Ренн 1 - 3 Севилья

Группа F

Зенит 1 - 2 Боруссия Д

Лацио 2 - 2 Брюгге

Группа G

Барселона 0 - 3 Ювентус

Динамо Киев 1 - 0 Ференцварош

Группа H

РБ Лейпциг 3 - 2 Манчестер Юнайтед

ПСЖ -:- Башакшехир - будет доигран позже

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лига чемпионов может кардинально измениться в ближайшие пару лет.

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Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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