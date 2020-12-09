Лига чемпионов: результаты матчей 8 декабря

Во вторник, 8 декабря, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 стартовал последний тур группового этапа, в частности киевское Динамо добыло важнейшую победу над Ференцварошем Сергея Реброва, что вывело столичную команду в плей-офф Лиги Европы. В центральном поединке игрового дня РБ Лейпциг разобрался с Манчестер Юнайтед, а дуэль Месси и Роналду на "Камп Ноу" завершилась триумфом последнего. Кроме того, в Париже в матче ПСЖ - Истанбул Башахшехир вспыхнул расистский скандал с участием рефери. Со всеми результатами матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей Лиги чемпионов за 8 декабря:
Группа Е
Челси 1 - 1 Краснодар
Ренн 1 - 3 Севилья
Группа F
Зенит 1 - 2 Боруссия Д
Лацио 2 - 2 Брюгге
Группа G
Барселона 0 - 3 Ювентус
Динамо Киев 1 - 0 Ференцварош
Группа H
РБ Лейпциг 3 - 2 Манчестер Юнайтед
ПСЖ -:- Башакшехир - будет доигран позже
Ранее "Телеграф" сообщал, что Лига чемпионов может кардинально измениться в ближайшие пару лет.