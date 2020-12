Матч Лиги чемпионов ПСЖ - Истанбул Башахшехир оказался в эпицентре расистского скандала

Грандиозный скандал вспыхнул во время матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 ПСЖ - Башакшехир. На 15-й минуте поединка при счете 0:0 обе команды в знак протеста против расизма покинули поле.

Сообщается, что 4-й арбитр встречи Себастьян Колцеска назвал помощника главного тренера Башакшехира Пьера Вебо "черным". После этого в перепалку с рефери вступил форвард Истанбула Демба Ба. В итоге команды ушли в раздевалки. Через некоторое время были надежды, что игру возобновят, однако только футболисты ПСЖ поднялись в подтрибунное помещение.

Both PSG & Istanbul Başakşehir have left the pitch after the 4th official used the ’N word’ against Demba Ba.

UNBELIEVABLE SCENES! pic.twitter.com/JO8KH1B4Q2

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) December 8, 2020