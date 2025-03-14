Дочь-затворница стала богаче мамы в 11 лет: как выглядят дети иконы моды Донателлы Версаче

Аллегра была любимицей основателя модного дома Versace, которого убили в 1997 году

Известный итальянский дизайнер и икона моды Донателла Версаче на днях покинула пост креативного директора модного дома Versace, который она занимала целых 28 лет — с момента трагической гибели старшего брата и основателя компании Джанни Версаче. Теперь 69-летняя знаменитость станет амбассадором бренда и, возможно, будет больше посвящать себя своим детям — дочери Аллегры и сыну Дэниелу.

Несмотря на богатство и статус, дети Донателлы Версаче, которые появились в браке с моделью Полом Беком (пара развелась), предпочитают вести непубличную жизнь и избегать излишнее внимание со стороны общественности и СМИ.

Рассказываем, что о них известно и как выглядят наследники.

Донателла с детьми Аллегрой и Дэниелем, и бывшем мужем Полом Беком. Фото: Getty Images

Аллегра Версаче

Аллегра Версаче Бек — итальянская бизнесвумен. Она родилась 30 июня 1986 года в Милане, Италия. В возрасте 11 лет девочка унаследовала 50% акций компании Versace, таким образом став богаче мамы, за которой было всего 20% акций компании. До ее совершеннолетия руководство бизнесом осуществляла Донателла.

Донателла и Аллегра Версаче. Фото: Getty Images

Аллегра с детства увлекалась балетом и после окончания школы изучала историю искусств в Калифорнийском университете. Некоторое время она работала театральным костюмером в Нью-Йорке. В 2007 году стало известно, что Аллегра страдала от нервной анорексии, а ее вес достигал 32 килограммов.

Фото: Getty Images

Девушка проходила интенсивное лечение, и со временем ее состояние улучшилось. Сейчас 38-летняя Аллегра — главный акционер модного дома Versace, однако она до сих пор избегает внимания публики. В СМИ ее называют затворницей и самой богатой невестой Италии.

Фото: Getty Images

Дэниел Версаче

Дэниел Версаче Бек родился в 1989 году. В отличие от сестры, он выбрал путь музыканта, но так же старается держаться подальше от публичности. О его жизни и карьере известно немного. Он живет в Лондоне и работает рок-н-рольным музыкантом.

Аллегра с братом Дэниелем. Фото: Getty Images

После смерти дяди Джанни парень унаследовал обширную коллекцию его произведений искусства. Основатель модного дома оставил племяннику свою личную коллекцию, которая стоит миллионы долларов.

Смерть основателя Versace

Донателла начала управлять компанией после гибели старшего брата Джанни Версаче — основателя дома, который был застрелен серийным убийцей Эндрю Кьюнененом в 1997 году. Через несколько дней после смерти модельера Кьюненен, окруженный полицией в плавучем доме, покончил с собой. Тело Джанни Версаче было кремировано, а его прах покоится в семейном склепе на кладбище Молтрасио в коммуне Черноббио, расположенной у озера Комо.

Джанни Версаче очень любил свою племянницу Аллегру. Фото: Getty Images, 1997 год

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