Бросилась под поезд в 43 года: как выглядит могила актрисы, сыгравшей Фросю Бурлакову в "Приходите завтра…"

Звезда советских фильмов трагически умерла в 1970 году

Не редкость, когда артисты по тем или иным причинам решают уйти из жизни даже на пике славы. Ранее мы писали о самоубийстве советской актрисы Людмилы Давыдовой, а сегодня расскажем о непростой судьбе исполнительницы роли Фроси Бурлаковой в фильме 1963 года "Приходите завтра…".

Екатерина Савинова скончалась на 44 году жизни, бросившись под поезд в Новосибирске. "Телеграф" рассказывает, что известно об актрисе, чем она болела и как выглядит ее могила.

Екатерина Савинова — что о ней известно

Родилась 26 декабря 1926 года в селе Ельцовка (ныне Алтайский край, РФ) в семье крестьян. В 1944 году переехала в Москву и спустя год поступила во ВГИК, который она окончила в 1950 году. В этом же году артистка вышла замуж за однокурсника Евгения Ташкова, который впоследствии стал известным режиссером. В 1957 году у пары родился сын Андрей.

Екатерина Савинова в молодости

Савинова с мужем Евгением Ташковым и сыном

Свою кинокарьеру Савинова начала в 1949 году с музыкальной комедии "Кубанские казаки", однако затем ее творческому пути стал мешать тогдашний руководитель "Мосфильма" Иван Пырьев после того, как актриса отвергла его домогательства. Несмотря на это Екатерина продолжала сниматься, но в основном в эпизодах.

Савинова в "Кубанских казаках"

В 1961 году Ташков решил поставить фильм с женой в главной роли. Так появилась картина "Приходите завтра…", в котором актриса сыграла Фросю Бурлакову — роль, принесшую ей всенародную любовь. Также Савинова известна по ролям официантки Клавы Шубиной в "Тени у пирса" (1955) и кухарки Матрены в "Женитьбе Бальзаминова" (1964).

Смерть от глотка парного молока

На съемках "Приходите завтра…" на киностудии Довженко в Одессе Савиновой внезапно стало плохо. Она долгое время работала с повышенной температурой и слабостью. Позже выяснилось, что болезнь поразила ее организм еще в 1951 году во время съемок фильма "Сельский врач". Тогда Екатерина употребила парное молоко, которое, вероятно, было заражено бруцеллезом — инфекцией, поразившей нервную систему актрисы.

Болезнь вызвала осложнения на нервную систему, что привело к появлению симптомов, схожих с шизофренией. Несмотря на лечение, состояние Екатерины продолжало ухудшаться — она была вынуждена принимать множество лекарств и часто находилась в клиниках.

Весной 1970 года Савинова сообщила родным, что едет в Новосибирск к сестре. 25 апреля актриса отправилась на вокзал и бросилась под поезд.

Где похоронена Екатерина Савинова и как выглядит могила

Актриса была похоронена на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Родным удалось доказать невменяемость Савиновой, поэтому ее отпели. В 2006 году ее перезахоронили в более ухоженную часть кладбища.

Как выглядит могила Екатерины Савиновой

Напомним, что от серьезной болезни в 53 года умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня". Ранее мы писали, как сейчас выглядит сын Анастасии Заворотнюк.