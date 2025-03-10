Кинулася під потяг у 43 роки: як виглядає могила актриси, яка зіграла Фросю Бурлакову у "Приходьте завтра…"

Зірка радянських фільмів трагічно померла у 1970 році

Не рідкість, коли артисти через ті чи інші причини вирішують піти з життя навіть на піку слави. Раніше ми писали про самогубство радянської актриси Людмили Давидової, а сьогодні розповімо про непросту долю виконавиці ролі Фросі Бурлакової у фільмі 1963 року "Приходьте завтра…".

Катерина Савінова померла на 44 році життя, кинувшись під поїзд у Новосибірську. "Телеграф" розповідає, що відомо про актрису, на що вона хворіла і як виглядає її могила.

Катерина Савінова — що про неї відомо

Народилася 26 грудня 1926 року в селі Єльцовка (нині Алтайський край, РФ) у сім’ї селян. У 1944 році переїхала до Москви і через рік вступила до ВДІКу, який вона закінчила у 1950 році. Цього ж року артистка вийшла заміж за однокурсника Євгена Ташкова, котрий згодом став відомим режисером. 1957 року у пари народився син Андрій.

Катерина Савінова в молодості

Савінова з чоловіком Євгеном Ташковим та сином

Свою кінокар’єру Савінова розпочала у 1949 році з музичної комедії "Кубанські козаки", проте потім її творчому шляху став заважати тодішній керівник "Мосфільму" Іван Пир’єв після того, як актриса відкинула його домагання. Попри це, Катерина продовжувала зніматися, але в основному в епізодах.

Савінова у "Кубанських козаках"

1961 року Ташков вирішив поставити фільм з дружиною у головній ролі. Так з’явилася картина "Приходьте завтра…", в якому актриса зіграла Фросю Бурлакову — роль, яка принесла їй всенародну любов. Також Савінова відома за ролями офіціантки Клави Шубіної в "Тіні біля пірсу" (1955) і кухарки Мотрони в "Одруженні Бальзамінова" (1964).

Смерть від ковтка парного молока

На зйомках "Приходьте завтра..." на кіностудії Довженка в Одесі Савіновій раптово стало погано. Вона тривалий час працювала з підвищеною температурою та слабкістю. Пізніше з’ясувалося, що хвороба вразила її організм ще 1951 року під час зйомок фільму "Сільський лікар". Тоді Катерина вжила парне молоко, яке, ймовірно, було заражене бруцельозом — інфекцією, яка вразила нервову систему актриси.

Хвороба викликала ускладнення на нервову систему, що призвело до появи симптомів, схожих на шизофренію. Попри лікування, стан Катерини продовжував погіршуватися — вона була змушена приймати безліч ліків і часто перебувала у клініках.

Весною 1970 року Савінова повідомила рідним, що їде до Новосибірська до сестри. 25 квітня актриса вирушила на вокзал та кинулася під потяг.

Де похована Катерина Савінова і як виглядає могила

Актрису було поховано на Клещихинському цвинтарі в Новосибірську. Рідним вдалося довести неосудність Савінової, тому її відспівали. У 2006 році її перепоховали у більш доглянуту частину цвинтаря.

Як виглядає могила Катерини Савінової

Нагадаємо, що від серйозної хвороби у 53 роки померла зірка серіалу "Моя прекрасна нянька". Раніше ми писали, як зараз виглядає син Анастасії Заворотнюк.