Була у шлюбі 8 разів, але наклала на себе руки через бездітність: як виглядає могила актриси Людмили Давидової

Її називали радянською Бріжіт Бардо, а життя її обірвалося у 57 років

Зірка багатосерійного фільму "Тіні зникають опівдні" Людмила Давидова померла трагічно. Її не стало у 57 років, вона пішла з життя добровільно.

Акторка, яку називали радянською Бріжіт Бардо, була одружена 8 разів, але вона так і не пізнала радість материнства. "Телеграф" розповідає, що відомо про життя Людмили Давидової, як вона померла і як виглядає її скромна могила.

Що відомо про Людмилу Давидову

Уроджена Шляхтур народилася 29 березня 1939 року у Тулі. Після війни родина Людмили переїхала до Москви. У 1957 році вона вступила на акторський факультет ВДІКу, який закінчила у 1962-му. Після цього працювала в експериментальному театрі пантоміми "Ектемім" до його закриття 1964 року, потім — у Театрі-студії кіноактора до 1994 року. Дебютувала у кіно у 1960 році у фільмі "Перше побачення".

Давидова також відома за ролями Вєрки-модистки у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна" та Наталії у серіалі "Тіні зникають опівдні".

Особисте життя Людмили Давидової

Артистка була одружена вісім разів. Її першим чоловіком був актор та режисер Андрій Ладинін, але цей шлюб був недовгим. Відомо, що живучи із Ладиніним, Людмила зробила аборт.

Людмила Давидова з Андрієм Ладиніним у фільмі "Перше побачення"

Другим чоловіком став кінорежисер Валерій Усков, який зняв її у фільмі "Тіні зникають опівдні". Цей союз також розпався за кілька років.

"Я три роки з нею прожив. Точніше не прожив, а відбував. Прожити це важко. Я шукав привід кудись поїхати, піти, бо важко було… І від мене вона аборт зробила", — згадував Валерій Усков.

Людмила Давидова та Валерій Усков

Пізніше Людмила взяла прізвище третього чоловіка, декана факультету МДІМВ Георгія Давидова. Четвертим чоловіком був викладач Інституту іноземних мов Володимир Котелкін. У деяких фільмах 1980-х років актриса вказана в титрах як Макєєва (за новим чоловіком). Точні імена всіх її чоловіків невідомі.

Як у 57 років померла Людмила Давидова

Відсутність дітей та невдачі в особистому житті негативно позначалися на психологічному стані Давидової. На початку 1990-х років у неї почалися серйозні сильні головні болі та депресивні стани.

Акторці було поставлено діагноз "шизофренія", потім вона проходила лікування в психіатричній клініці. Після виписки з клініки, 25 грудня 1996 року актриса наклала на себе руки, прийнявши сильнодіючі препарати.

"Я єдиний із чоловіків прийшов на похорон. У труні я ніколи не бачив таку гарну людину. Красиву жінку. Молоду та красиву. Що лежить у труні", — казав другий чоловік актриси Усков.

Як зараз виглядає могила Людмили Давидової

Похована на Домодєдовському цвинтарі в Москві (ділянка 67) поряд з батьком, який помер у 1992 році. У 2011 році небайдужі шанувальники актриси прибралися на могилі, розчистили поховання від чагарників та прикрасили букетом квітів.

Раніше "Телеграф" писав, як виглядає могила Михайла Пуговкіна. Актору встановили незвичайний пам’ятник у вигляді кінострічки.