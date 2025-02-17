Была в браке 8 раз, но покончила с собой из-за бездетности: как выглядит могила актрисы Людмилы Давыдовой

Ее называли советской Брижит Бардо, а жизнь ее оборвалась в 57 лет

Звезда многосерийного фильма "Тени исчезают в полдень" Людмила Давыдова, умерла трагически, как и ее коллега по картине Александра Завьялова. Давыдовой не стало в 57 лет, она ушла из жизни добровольно.

Актриса, которую называли советской Брижит Бардо, была замужем 8 раз, но она так и не познала радость материнства. "Телеграф" рассказывает, что известно о жизни Людмилы Давыдовой, как она умерла и как выглядит ее скромная могила.

Что известно о Людмиле Давыдовой

Урожденная Шляхтур родилась 29 марта 1939 года в Туле. После войны семья Людмилы переехала в Москву. В 1957 году она поступила на актерский факультет ВГИКа, который окончила в 1962-м. После этого работала в экспериментальном театре пантомимы "Эктемим" до его закрытия в 1964 году, затем — в Театре-студии киноактера до 1994 года. Дебютировала в кино в 1960 году в фильме "Первое свидание".

Давыдова также известна по ролям Верки-модистки в фильме "Место встречи изменить нельзя" и Натальи в сериале "Тени исчезают в полдень".

Личная жизнь Людмилы Давыдовой

Артистка была замужем восемь раз. Ее первым супругом был актер и режиссер Андрей Ладынин, но этот брак был недолгим. Известно, что живя с Ладыниным, Людмила сделала аборт.

Людмила Давыдова с Андреем Ладыниным в фильме "Первое свидание"

Вторым мужем стал кинорежиссер Валерий Усков, который снял ее в фильме "Тени исчезают в полдень". Этот союз также распался через несколько лет.

"Я три года с ней прожил. Вернее не прожил, а пронаходился. Прожить это трудно. Я искал повод куда-то уехать, уйти, потому что тяжело было… И от меня она аборт сделала", — вспоминал Валерий Усков.

Людмила Давыдова и Валерий Усков

Позднее Людмила взяла фамилию третьего мужа, декана факультета МГИМО Георгия Давыдова. Четвертым мужем был преподаватель Института иностранных языков Владимир Котелкин. В некоторых фильмах 1980-х годов актриса указана в титрах как Макеева (по новому мужу). Точные имена всех ее супругов неизвестны.

Как в 57 лет умерла Людмила Давыдова

Отсутствие детей и неудачи в личной жизни негативно сказывались на психологическом состоянии Давыдовой. В начале 1990-х годов у нее начались серьезные сильные головные боли и депрессивные состояния.

Актрисе был поставлен диагноз "шизофрения", затем она проходила лечение в психиатрической клинике. После выписки из клиники, 25 декабря 1996 года актриса покончила с собой, приняв сильнодействующие препараты.

"Я единственный из мужей пришел на похороны. В гробу я никогда не видел такого красивого человека. Красивую женщину. Молодую и красивую. Лежащую в гробу", — говорил второй муж актрисы Усков.

Как сейчас выглядит могила Людмилы Давыдовой

Похоронена на Домодедовском кладбище в Москве (участок 67) рядом с отцом, умершим в 1992 году. В 2011 году неравнодушные поклонники актрисы убрались на могиле, расчистили захоронение от зарослей и украсили букетом цветов.

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