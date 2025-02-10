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Необычный памятник в виде киноленты: как выглядит могила легендарного актера СССР Михаила Пуговкина

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
Михаил Пуговкин скончался 16 лет назад
Михаил Пуговкин скончался 16 лет назад. Фото Коллаж "Телеграфа"

Артист любил Крым и имел украинский паспорт

Советский и российский актер театра и кино Михаил Пуговкин считался мастером комедийного жанра, сыгравший более 100 ролей в кино. Он был любимым актером в Украине и эта любов была взаимна, особенно почитали артиста в Крыму.

Родился Пуговкин 13 июля 1923 года в селе Рамешки (Чухломский район в Костромской области, РФ). В детстве мечтал стать артистом, участвовал в самодеятельности.

С началом войны в 1941 году Михаил добровольно ушел на фронт. Однако в 1942 году был ранен в ногу, которую из-за гангрены хотели ампутировать. Ногу удалось спасти и Пуговкин был комиссован. После этого он поступил в Московское театральное училище (ныне ГИТИС), где его талант заметили преподаватели.

Михаил Пуговкин в молодости
Михаил Пуговкин в армии

Проработав восемь лет в Театре Ленинского комсомола (1949–1958) и год в Вологодском драматическом театре (1958–1959), актер начинает активно сниматься в фильмах. Когда они начинают приносить Пуговкину народную любовь, он покидает сцену.

Артист стал одним из самых известных в советском кино. Среди популярных картин: "Дело Артамоновых" (1941), "Кубанские казаки" (1949), "Солдат Иван Бровкин" (1955), "Иван Бровкин на целине" (1958), "Свадьба в Малиновке" (1967), "Двенадцать стульев" (1971), "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), "Спортлото-82" (1982) и многие другие фильмы.

михаил пуговкин Надежда Румянцева
Кадр из фильма "Девчата" (1961)
михаил пуговкин
Кадр из фильма "Свадьба в Малиновке" (1967)

В 1988 году Пуговкин получил звание Народного артиста СССР. Актер считал лучшим периодом своей карьеры работу с Леонидом Гайдаем.

Михаил Пуговкин и Украина

40 лет артист проработал на Ялтинской киностудии, а в июле 1991 года Пуговкин переехал на постоянное проживание в крымский город. В Ялте он основал Центр Михаила Пуговкина, а в 1997 году получил гражданство Украины.

памятник михаилу пуговкину ялта
Памятник Михаилу Пуговкину на набережной Ялты

"Во время получения паспорта гражданина Украины в 1997 году с меня требовали сдать экзамен по украинскому языку, и только благодаря генералу УВД Крыма М. Корниенко мне как Почетному гражданину особым распоряжением выдали Украинский паспорт", — признавался Михаил Пуговкин в одном из интервью.

Михаил Пуговкин был женат трижды. Последней супругой актера была Ирина Лаврова. Есть дочь Елена Прибрежецкая, родившаяся в первом браке артиста с Надеждой Надеждиной.

Михаил Пуговкин жена ирина лаврова
Михаил Пуговкин с третьей супругой Ириной Лавровой

Отношения отца и дочери были напряженными: она даже не пришла на его похороны. Все свое состояние актер оставил жене, а дочери — ни копейки.

елена Прибрежецкая михаил пуговкин в старости
Елена с отцом Михаилом Пуговкиным

"После ухода папы Ирина Константиновна наговорила много гадостей обо мне, моей маме и сыне. Главная тема — наследство. Якобы я чуть ли не у постели умирающего отца требовала свою долю… И не стыдно так лгать? До сих пор не может успокоиться, хотя все досталось ей. Смешно! Она еще при его жизни переписала все на себя", — заявляла Елена.

елена Прибрежецкая пуговкина
От отца у Елены остался лишь его портрет

Где похоронен Михаил Пуговкин и как выглядит могила

Скончался актер 25 июля 2008 года в Москве в возрасте 85 лет из-за обострения сахарного диабета. Похоронен на Ваганьковском кладбище, участок 25. По последнему желанию Пуговкина, он был похоронен рядом с другом Александром Абдуловым, оказавшим ему значительную поддержку в последние годы.

На могиле артиста установлен уникальный памятник в форме огромной киноленты. Место его упокоения всегда ухожено, а преданные поклонники регулярно приносят цветы в знак памяти и уважения.

михаил пуговкин могила
михаил пуговкин могила памятник

Ранее мы писали о муже Ады Роговцевой. "Телеграф" рассказывал, от чего умер актер Константин Степанков и как выглядит его могила.

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#Крым #Могила #Михаил Пуговкин #Гражданство Украины