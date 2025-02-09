Артистка развлекает россиян за кровавые рубли

Нет ничего удивительного, когда российские актеры поддерживают агрессивную политику своего президента-диктатора Путина. Другое дело, когда артисты из Украины переходят на сторону зла. В этом материале речь идет о Юлии Егеревой (девичья фамилия Маленик).

Актриса родилась 26 сентября 1986 года в Днепропетровске (сейчас Днепр). Она училась в местной школе, посещала театральные кружки и даже окончила в юности Украинский государственный химико-технологический университет по специальности "маркетолог". После этого Егерева решила покорять столицу России.

Поступила в Московский государственный лингвистический университет имени Мориса Тореза, параллельно работая моделью и осваивая тонкости телевидения в школе "Останкино". Вела разные мероприятия, к примеру, концерты в Колонном зале Дома союзов. Работала ведущей на российском канале М1.

Юлия Егерева в молодости

Затем Егерева пошла на экспериментальный курс в Школу-студии МХАТ. В 2015 году окончила Театральный институт им. Щукина. Здесь она приобрела первые актерские навыки и начала участвовать в различных кинопроектах. С 2008 года начала сниматься в кино, а в 2019 году основала собственную кинокомпанию.

Исполнила эпизодические роли в фильмах и сериалах, включая "Глухарь", "2-Асса-2", "Кухня в Париже", "Реальные пацаны", "90-е. Весело и громко", "СССР" и другие.

В 2024 году актриса сыграла главную героиню Жанну в комедии "УничтоЖанна", рассказывающей о домохозяйке со сверхспособностями.

О личной жизни 38-летней артистки известно очень мало. Она находится в браке. Имеет сына и дочь.

Егерева с сыном

Что говорит о войне в Украине Юлия Егерева

Актриса, родом из Днепра, молчит о вторжении России и зверских убийствах своих земляков российской оккупационной армией. В одной из онлайн-анкет указано, что для Егеревой родным языком является русский, а на украинском она говорит свободно.

Юлия Егерева продолжает сниматься с путинистами в кино и сериалах, гастролировать по стране-террористке и получать за это кровавые рубли. Продолжают ли жить в Днепре, который практически ежедневно подвергается ракетной атаке, родители актрисы — неизвестно.

К сожалению, очень грустно, когда украинцы предают родную страну. Ранее "Телеграф" писал, что известно о коллаборанте Алексее Ковалеве и как его постигла карма.