Прославился в России и снимается в сериалах о "бандеровцах": что говорит о войне уроженец Украины Юрий Нифонтов
-
-
Путин дал артисту "заслуженного" в 2008 году
Российский актер Юрий Нифонтов получил широкую известность в 1980-х годах, снявшись во множестве советских фильмов, сериалах и театральных постановках. А знали ли вы, что он, как и путинист Сергей Гармаш, родился в Украине?
Информация о родном городе Нифонтова в сети отсутствует. Появился на свет мужчина 4 сентября 1957 года, и в детстве с родителями любил ходить в театр. В возрасте 22 лет Юрий окончил актерское отделение Высшего театрального училища имени Щукина, которое расположено в Москве.
Нифонтов является одним из ведущих актеров Театра сатиры, где служит с 2001 года, и педагогом — доцентом кафедры актерского мастерства в Театральном институте им. Щукина. В 2008 года он получил от российского диктатора Путина звание "заслуженного артиста РФ".
Актер известен своими ролями в советских фильмах и сериалах, таких как "Копилка", "Гардемарины, вперед!", "Хрусталев, машину!", "Азазель", "Дети Арбата" и других российских проектах. Всего в его фильмографии 140 ролей.
Что говорит о войну Юрий Нифонтов
Никаких комментариев относительно военных действий, развязанных Россией против Украины, Нифонтов не давал. При этом артист продолжает сниматься в пропагандистских проектах. К примеру, в 2024 году на телеэкраны в стране-агрессоре вышел сериал под названием "Карпаты", в котором снялся актер. В нем россияне показывают "злобных бандеровцев". Описание сериала циничное: "борьба советских спецслужб с британской контрразведкой и националистами на западной Украине", а сам артист говорит, что построен сюжет на "исторических фактах".
И то, что происходило, мы должны знать, молодежь должна знать. Она должна знать свои корни. Она должна знать, чем жили их отцы, чем жили их деды
В комментариях под видео с сериалом на киносайтах даже россияне шутят о неумелой пропаганде творцов этой недоленты и подчеркивают исторические несостыковки.
Ранее мы писали, где сейчас украинский актер Игорь Петрусенко. Он учился в Москве и прославился благодаря сериалам.