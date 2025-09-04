Путин дал артисту "заслуженного" в 2008 году

Российский актер Юрий Нифонтов получил широкую известность в 1980-х годах, снявшись во множестве советских фильмов, сериалах и театральных постановках. А знали ли вы, что он, как и путинист Сергей Гармаш, родился в Украине?

Информация о родном городе Нифонтова в сети отсутствует. Появился на свет мужчина 4 сентября 1957 года, и в детстве с родителями любил ходить в театр. В возрасте 22 лет Юрий окончил актерское отделение Высшего театрального училища имени Щукина, которое расположено в Москве.

Нифонтов является одним из ведущих актеров Театра сатиры, где служит с 2001 года, и педагогом — доцентом кафедры актерского мастерства в Театральном институте им. Щукина. В 2008 года он получил от российского диктатора Путина звание "заслуженного артиста РФ".

Актер известен своими ролями в советских фильмах и сериалах, таких как "Копилка", "Гардемарины, вперед!", "Хрусталев, машину!", "Азазель", "Дети Арбата" и других российских проектах. Всего в его фильмографии 140 ролей.

Что говорит о войну Юрий Нифонтов

Никаких комментариев относительно военных действий, развязанных Россией против Украины, Нифонтов не давал. При этом артист продолжает сниматься в пропагандистских проектах. К примеру, в 2024 году на телеэкраны в стране-агрессоре вышел сериал под названием "Карпаты", в котором снялся актер. В нем россияне показывают "злобных бандеровцев". Описание сериала циничное: "борьба советских спецслужб с британской контрразведкой и националистами на западной Украине", а сам артист говорит, что построен сюжет на "исторических фактах".

Юрий Нифонтов родился в Украине

И то, что происходило, мы должны знать, молодежь должна знать. Она должна знать свои корни. Она должна знать, чем жили их отцы, чем жили их деды Юрий Нифонтов

В комментариях под видео с сериалом на киносайтах даже россияне шутят о неумелой пропаганде творцов этой недоленты и подчеркивают исторические несостыковки.

"Вот она, часть нформационной войны, проводимой фашистским государством Россия. Геббельс бы обзовидовался!"

"Какой бред только не придумают. Стыд и срам отечественному кинематографу"

"Ужас, не ешьте это г*вно. тупо сняли сериал с жанром "исторический" а по факту пропаганда г*внища"

