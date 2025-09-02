Ни одной морщинки? Галкин показал на новых фото помолодевшую Пугачеву

Посмотрите, как выглядит исполнительница в 76 лет

Российский юморист Максим Галкин, который недавно попал под машину в Латвии, показал новые фотографии своей супруги, российской "примадонны" Аллы Пугачевой. В сети отметили, что в свои 76 лет артистка выглядит красиво и молодо.

На кадрах супруги, осудившие полномасштабное нападении России на Украину, счастливо смотрятся вместе с детьми. Семья решила сделать себе познавательное мероприятие и отправиться на экскурсию по Риге, Латвия.

Как сейчас выглядит Алла Пугачева: фото

Пугачева, отважившаяся бросить свой роскошный замок в стране-террористке, сегодня может похвастаться цветущим видом и стройной фигурой. На снимках певица позирует с макияжем, в солнцезащитных очках и стильной одежде. На ее лице отсутствуют возрастные морщинки, однако не новость, что звезда иногда грешит с фотошопом и "фильтрами" в социальных сетях.

Все же помолодевшему виду артистки завидуют ее поклонники. В комментариях в Инстаграме, куда Галкин выложил фото, пользователи подчеркивают красоту Аллы Борисовны и ее солнечную энергетику.

Алла — красавица!

Ну какая Аллаа 🔥🔥🔥🔥❤️красотка, вы очень!! нуууу ооочень

Максим, слушайте, Вы прямо, таки сделали Аллу Борисовну счастливой!

Великая женщина, великая певица. Самая красивая женщина!!!!

Алла выглядит шикарно😍

Напомним, что в марте 2025 года к певице на Кипре пристала российская журналистка, которая провоцировала артистку вопросами об отъезде из РФ. Пугачева "заткнула" пропагандистку.