Укр

Ни одной морщинки? Галкин показал на новых фото помолодевшую Пугачеву

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Алла Пугачева появилась на новых кадрах Новость обновлена 02 сентября 2025, 13:48
Алла Пугачева появилась на новых кадрах. Фото Коллаж "Телеграфа"

Посмотрите, как выглядит исполнительница в 76 лет

Российский юморист Максим Галкин, который недавно попал под машину в Латвии, показал новые фотографии своей супруги, российской "примадонны" Аллы Пугачевой. В сети отметили, что в свои 76 лет артистка выглядит красиво и молодо.

На кадрах супруги, осудившие полномасштабное нападении России на Украину, счастливо смотрятся вместе с детьми. Семья решила сделать себе познавательное мероприятие и отправиться на экскурсию по Риге, Латвия.

Как сейчас выглядит Алла Пугачева: фото

Пугачева, отважившаяся бросить свой роскошный замок в стране-террористке, сегодня может похвастаться цветущим видом и стройной фигурой. На снимках певица позирует с макияжем, в солнцезащитных очках и стильной одежде. На ее лице отсутствуют возрастные морщинки, однако не новость, что звезда иногда грешит с фотошопом и "фильтрами" в социальных сетях.

алла пугачева

Все же помолодевшему виду артистки завидуют ее поклонники. В комментариях в Инстаграме, куда Галкин выложил фото, пользователи подчеркивают красоту Аллы Борисовны и ее солнечную энергетику.

пугачева алла максим галкин дети
  • Алла — красавица!
  • Ну какая Аллаа 🔥🔥🔥🔥❤️красотка, вы очень!! нуууу ооочень
  • Максим, слушайте, Вы прямо, таки сделали Аллу Борисовну счастливой!
  • Великая женщина, великая певица. Самая красивая женщина!!!!
  • Алла выглядит шикарно😍
галкин алла пугачева дети

Напомним, что в марте 2025 года к певице на Кипре пристала российская журналистка, которая провоцировала артистку вопросами об отъезде из РФ. Пугачева "заткнула" пропагандистку.

Теги:
#Алла Пугачева #Максим Галкин