75-летняя Пугачева накинулась с кулаками на провокаторшу из России (видео)

Примадонна назвала россиянку "нахалкой"

Российская певица Алла Пугачева, которая после вторжения России в Украину оставила свой роскошный замок под Москвой и убралась с мужем Максимом Галкиным подальше от страны-агрессорши, отбилась от российской пропагандистки на Кипре.

РосСМИ распространили видео, на котором 75-летняя "примадонна" набросилась на провокаторшу из России на набережной в городе Лимасол. Журналистка начала преследовать исполнительницу, которая была на прогулке с 11-летним сыном Гарри.

Пропагандистка "докапывалась" до Пугачевой вопросами об отъезде из РФ. В ответ певица, которая была не в духе от неуместных вопросов, набросилась на россиянку и пыталась закрыть объектив камеры. В конце концов, звезда все же ответила на вопрос о том, нравится ли ей в Лимасоле.

"Очень нравится в Лимассоле. Вы тупые, нахальные. Я — патриотка, а ты нахалка", — сказала Алла Борисовна провокаторше.

Ранее российский юморист Максим Галкин показал, как после отъезда из России изменилась его возлюбленная. Напомним, что недолго супруги жили в Израиле, но после нападения боевиков ХАМАС артисты с детьми, сыном Гарри и дочерью Лизой, обосновались на Кипре.