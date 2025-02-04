Галкин построил это гнездышко для нее: как выглядит роскошный замок Пугачевой в РФ и что с ним теперь

Артисты оставили свое гнездышко и выехали из России в 2022 году

Алла Пугачева и Максим Галкин до начала полномасштабной войны в Украине жили в подмосковном селе Грязь. Там юморист построил настоящий замок для своей возлюбленной Аллы Борисовны и там они жили вместе со своими маленькими детьми. Однако в 2022 году знаменитости вынуждены были выехать из семейного гнездышка.

"Телеграф" расскажет, как выглядит семейный особняк Пугачевой и Галкина, который они сами называли замком, и что с ним стало теперь, спустя несколько лет после выселения пары.

Замок Пугачевой и Галкина — что о нем известно

Алла Пугачева и Максим Галкин поддержали Украину после полномасштабного российского вторжения. Однако перед тем, как публично заявить об этом звездная пара выехала из России ради своей безопасности. Известно, что знаменитости вместе с детьми выехали в Израиль.

Тем временем в подмосковном селе Грязь у Пугачевой и Галкина остался роскошный особняк, который юморист построил для своей возлюбленной. В этом семейном гнездышке с огромной территорией юморист и певица жили долгие годы и воспитывали двоих детей.

Известно, что замок Пугачевой и Галкина — это огромный шестиэтажный особняк площадью около 2300 квадратных метров. Он расположен на участке в один гектар. В нем есть большой холл, бассейн, подземный гараж, тренажерный зал, спальни, бытовые помещения.

Также в замке оборудован собственный театр со сценой и даже обсерватория. Кадры своего семейного замка Максим Галкин не раз показывал в соцсетях и даже снимал с высоты.

Однако после переезда в Израиль звездной паре пришлось продать свое семейное гнездышко, чтобы его не национализировали. В апреле 2023 года появилась информация, что Пугачева продала дом российскому шоумену Стасу Барецкому. Эта недвижимость знаменитости обошлась покупателю в 5 миллионов долларов. При этом Барецкий заявил, что сделает из семейного замка Пугачевой огромный крематорий с моргом и ритуальными услугами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас "убитый" СБУ российский журналист Аркадий Бабченко. Выехал из Украины с приходом Зеленского.