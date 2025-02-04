Галкін збудував це гніздечко для неї: як виглядає розкішний замок Пугачової в РФ і що з ним тепер

Артисти залишили своє гніздечко та виїхали з Росії у 2022 році

Алла Пугачова та Максим Галкін до початку повномасштабної війни в Україні жили у підмосковному селі Грязь. Там гуморист збудував справжній замок для своєї коханої Алли Борисівни і там вони мешкали разом зі своїми маленькими дітьми. Однак у 2022 році знаменитості змушені були виїхати із сімейного гніздечка.

"Телеграф" розповість, як виглядає сімейний особняк Пугачової та Галкіна, який вони самі називали замком, і що з ним стало тепер, через кілька років після виселення пари.

Замок Пугачової та Галкіна — що про нього відомо

Алла Пугачова та Максим Галкін підтримали Україну після повномасштабного російського вторгнення. Однак перед тим, як публічно заявити про це, зіркова пара виїхала з Росії заради своєї безпеки. Відомо, що знаменитості разом із дітьми виїхали до Ізраїлю.

Тим часом у підмосковному селі Грязь у Пугачової і Галкіна залишився розкішний особняк, який гуморист збудував для своєї коханої. У цьому сімейному гніздечку з величезною територією гуморист та співачка жили довгі роки та виховували двох дітей.

Відомо, що замок Пугачової і Галкіна – це величезний шестиповерховий особняк площею близько 2300 квадратних метрів. Він розташований на ділянці в один гектар. У ньому є хол, басейн, підземний гараж, тренажерний зал, спальні, побутові приміщення.

Також у замку обладнано власний театр зі сценою та навіть обсерваторія. Кадри свого сімейного замку Максим Галкін неодноразово показував у соцмережах і навіть знімав з висоти.

Однак після переїзду до Ізраїлю зірковій парі довелося продати своє сімейне гніздечко, щоб його не націоналізували. У квітні 2023 року з’явилася інформація, що Пугачова продала будинок російському шоумену Стасу Барецькому. Ця нерухомість знаменитості коштувала покупцю 5 мільйонів доларів. При цьому Барецький заявив, що зробить із сімейного замку Пугачової величезний крематорій із моргом та ритуальними послугами.

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