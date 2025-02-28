Пожелала "мирного неба", уехала из России, но поддержала оккупантов? Что говорит о войне певица Орбакайте

Артистка вслед за мамой-"примадонной" покинула страну-агрессоршу

Дочь Аллы Пугачевой и падчерица Максима Галкина, который публично осудил Россию за войну против Украины, сначала выступила против вторжения, но позже "переобулась".

Российская певица Кристина Орбакайте сейчас не живет в стране-агрессорше и даже перестала там гастролировать. "Телеграф" рассказывает, что говорит 53-летняя исполнительница, где она сейчас живет с семьей и как выглядит.

Орбакайте выступила против войны, но…

Артистка, которая является дочерью российской "примадонны" и литовского артиста эстрадно-циркового жанра Миколаса Орбакаса, построила успешную музыкальную карьеру в РФ, выступала практически на всех новогодних и других праздничных "огоньках" и считалась одной из главных звезд российского шоу-бизнеса. Но после 24 февраля 2022 года в жизни Орбакайте все изменилось.

Алла Пугачева с дочерью Кристиной

После полномасштабного вторжения певица написала в Инстаграме, что она против войны. "Только Мирного Неба! Нет войне!", — такой пост выложила дочь Пугачевой на фоне антивоенного черного квадрата. Однако спустя время сообщение просто исчезло со страницы россиянки.

Артистка больше никак не высказывалась о войне в Украине, однако даже этот короткий пост в соцсети повлиял на карьеру российской топ-знаменитости. В декабре 2022 года в одной из песенных программ в РФ вспыхнул скандал: Орбакайте и композитор-путинист Игорь Николаев появились на сцене в костюмах, окрашенных в цвета украинского флага. "Патриоты" страны-террористки увидели в этом враждебный посыл.

Орбакайте и путинист Игорь Николаев

Позже стало известно, что Орбакайте исключили из всех новогодних мероприятий, включая "Песню года". Вероятно, это связано также с антивоенной позицией Пугачевой и Галкина, которые выразили несогласие с политикой Кремля.

Отмены концертов певицы в России продолжаются и в настоящее время. В марте 2024 года стало известно, что Кристина поддержала российских оккупантов и их семьи. Со слов петербургского депутата Константина Чебыкина, артистка якобы предоставила 50 билетов на свой концерт в Петербурге для семей военнослужащих. Сама певица это никак не подтвердила, а выступление оказалось последним для исполнительницы в РФ.

"Это был мой заключительный концерт, не получилось больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни", — заявила Орбакайте в сентябре росСМИ.

Где сейчас Кристина Орбакайте

Как сейчас выглядит Кристина Орбакайте

Напомним, что дочь Пугачевой состояла в браке с Владимиром Пресняковым-младшим, от которого у нее есть 33-летний сын Никита Пресняков. Позже она вышла замуж за американского стоматолога русского происхождения Михаила Земцова, с которым воспитывает дочь Клавдию. С конца зимы 2023 года Орбакайте с семьей живет в Майами.

Орбакайте с мужем Земцовым и дочерью Клавдией

Исполнительница активно гастролирует по США и Европе, о вторжении России в Украину ничего не говорит. Ее сын Никита имеет американское гражданство и тоже живет в США. В январе он покинул Лос-Анджелес из-за масштабных пожаров.

Кристина с сыном Никитой Пресняковым

Сама Алла Пугачева с Галкиным обосновались на Кипре, до военного конфликта жили в Израиле. Ранее мы писали, что известно о детях-двойняшках супружеской пары.