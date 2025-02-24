Всем детям — шиш с маслом: кто получил и не собирается отдавать наследство Стива Джобса в $27,5 млрд
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Основатель компании Apple умер 13 лет назад, а его наследники так и не получат деньги
Американский бизнесмен, изобретатель и основатель технологической компании Apple умер от рака поджелудочной железы 5 октября 2011 года. Сегодня, 24 февраля, кумир миллионов мог бы отпраздновать свой 70-летний юбилей.
Стив Джобс не был охотником за деньгами. Все, что интересовало предпринимателя — это его работа и изобретение новых устройств, которые бы позволяли облегчить жизнь обычных людей.
Жена и дети Стива Джобса
Миллиардер до своей смерти был женат на работнице банка Лорен Пауэлл, которая вскоре стала и финансовым партнером мужа. Она подарила Стиву троих детей: дочерей Эрин И Ив, а также сына Рида. Кроме того, от предыдущих отношений у миллиардера есть старшая дочь Лиза, долгое время он не признавал ее своим ребенком.
Кому досталось наследство Стива Джобса
После смерти основателя Apple его вдова унаследовала значительную часть его состояния — 27,5 млрд долларов. В 2020 году Лорен заявила The New York Times, что не планирует передавать это богатство всем своим детям. Она отметила, что считает неправильным накапливать огромное богатство в руках одной семьи и что ее дети знают о ее отношении к наследству.
"Я унаследовала богатство мужа, которого накопление денежных средств никогда не волновало. Стив этим не интересовался. Если я проживу достаточно долго, все закончится на мне", — сказала Лорен Пауэлл.
Сегодня 61-летняя миллиардерша активно занимается благотворительностью через свою организацию Emerson Collective, которая инвестирует в образовательные и культурные проекты. Она также участвует в различных социальных инициативах, направленных на сокращение социального неравенства.
Что известно о детях Стива Джобса
Лиза Джобс родилась в 1978 году. Лишь после свадьбы с Лорен в 1991 году Джобс официально признал дочь, оплатил учебу в университете и взял к себе. Позже в книге "Маленькая рыбка" Лиза вспоминала, что отец запрещал ей общаться с матерью и ограничивал доступ к гаджетам. Ей 46 лет, она писательница и журналистка.
Сыну Риду Джобсу 33 года. При жизни отца он изучал онкологию в Стэнфорде, а после смерти Джобса-старшего стал избегать публичности. В 2023 году Рид запустил венчурную фирму для поиска лекарства от рака.
29-летняя Эрин Джобс старается скрывать личную жизнь. Как и отец, она училась в Стэнфорде. Известно лишь, что она увлекается дизайном и архитектурой. Она самая непубличная дочь покойного миллиардера.
Ив Джобс была любимицей отца. Он верил, что она могла бы возглавить Apple или даже стать президентом США. 26-летняя Ив активно ведет Инстаграм, выкладывает фото с модных показов, фотосессий и своего главного увлечения – конного спорта.
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