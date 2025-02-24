Всем детям — шиш с маслом: кто получил и не собирается отдавать наследство Стива Джобса в $27,5 млрд

Основатель компании Apple умер 13 лет назад, а его наследники так и не получат деньги

Американский бизнесмен, изобретатель и основатель технологической компании Apple умер от рака поджелудочной железы 5 октября 2011 года. Сегодня, 24 февраля, кумир миллионов мог бы отпраздновать свой 70-летний юбилей.

Стив Джобс не был охотником за деньгами. Все, что интересовало предпринимателя — это его работа и изобретение новых устройств, которые бы позволяли облегчить жизнь обычных людей.

Жена и дети Стива Джобса

Миллиардер до своей смерти был женат на работнице банка Лорен Пауэлл, которая вскоре стала и финансовым партнером мужа. Она подарила Стиву троих детей: дочерей Эрин И Ив, а также сына Рида. Кроме того, от предыдущих отношений у миллиардера есть старшая дочь Лиза, долгое время он не признавал ее своим ребенком.

Семья Стива Джобса

Кому досталось наследство Стива Джобса

После смерти основателя Apple его вдова унаследовала значительную часть его состояния — 27,5 млрд долларов. В 2020 году Лорен заявила The New York Times, что не планирует передавать это богатство всем своим детям. Она отметила, что считает неправильным накапливать огромное богатство в руках одной семьи и что ее дети знают о ее отношении к наследству.

"Я унаследовала богатство мужа, которого накопление денежных средств никогда не волновало. Стив этим не интересовался. Если я проживу достаточно долго, все закончится на мне", — сказала Лорен Пауэлл.

Лорен Джобс с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Фото: Getty Images

Сегодня 61-летняя миллиардерша активно занимается благотворительностью через свою организацию Emerson Collective, которая инвестирует в образовательные и культурные проекты. Она также участвует в различных социальных инициативах, направленных на сокращение социального неравенства.

Что известно о детях Стива Джобса

Лиза Джобс родилась в 1978 году. Лишь после свадьбы с Лорен в 1991 году Джобс официально признал дочь, оплатил учебу в университете и взял к себе. Позже в книге "Маленькая рыбка" Лиза вспоминала, что отец запрещал ей общаться с матерью и ограничивал доступ к гаджетам. Ей 46 лет, она писательница и журналистка.

Лиза Джобс. Фото: Getty Images

Сыну Риду Джобсу 33 года. При жизни отца он изучал онкологию в Стэнфорде, а после смерти Джобса-старшего стал избегать публичности. В 2023 году Рид запустил венчурную фирму для поиска лекарства от рака.

Рид Джобс. Фото: instagram.com/theinformation

29-летняя Эрин Джобс старается скрывать личную жизнь. Как и отец, она училась в Стэнфорде. Известно лишь, что она увлекается дизайном и архитектурой. Она самая непубличная дочь покойного миллиардера.

Эрин Джобс. Фото: instagram.com

Ив Джобс была любимицей отца. Он верил, что она могла бы возглавить Apple или даже стать президентом США. 26-летняя Ив активно ведет Инстаграм, выкладывает фото с модных показов, фотосессий и своего главного увлечения – конного спорта.

Ив Джобс. Фото: instagram.com/evejobs

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