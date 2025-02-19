Нашли мертвой в автомобиле: как выглядит могила дочери Джигарханяна и от чего она скончалась в 23 года

У Джигарханяна с дочерью были сложные отношения, но актер очень ее любил

Советский актер Армен Джигарханян ушел из жизни в 2020 году и был похоронен рядом с единственной дочерью Еленой. Девушка трагически погибла в 23 года и для звездного отца это был тяжелый удар.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила дочери Армена Джигарханяна и при каких обстоятельствах она погибла. Мы узнали некоторые факты ее биографии.

Что известно о дочери Армена Джигарханяна

Единственную дочь звезде СССР Армену Джигарханяну родила его первая супруга Алла Вановская. Наследницу назвали Елена в честь матери советского актера. Спустя два года первая жена Джигарханяна скончалась, поскольку страдала генетической болезнью, называющейся "хорея Хантингтона".

Дочь также унаследовала этот недуг, который сказывался на ее психологическом здоровье, но выяснилось это уже в зрелом возрасте. Армен вскоре женился второй раз и забрал дочь в новую семью, но их отношения были сложными, поскольку у Елены был довольно истерический характер.

Армен Джигарханян с дочерью, женой и пасынком

Она долго не могла определиться с профессией, но решила пойти по стопам родителей и стать актрисой. Джигарханян поддержал наследницу, помогал ей, устроил в театр, несмотря на то, что она хамила ему при людях, унижала и постоянно требовала денег.

Более того, Елена любила встречаться с женатыми мужчинами. От одного из них она забеременела, но любовник не собирался уходить из семьи. Джигарханян это узнал и даже помог дочери устроить аборт, стараясь ее во всем поддерживать.

Дочь Армена Джигарханяна

От чего умерла дочь Джигарханяна и как выглядит ее могила

Наследница советского актера не училась на своих ошибках и вскоре снова закрутила роман с женатым мужчиной. Джигарханян выборы дочери не одобрил и был резок в высказываниях по поводу нового ухажера Елены.

Елена Джигарханян (в черном гольфе)

Пара в расстроенных чувствах ушла из родительского дома и решила переночевать в машине в гараже. На улице был мороз, поэтому влюбленные включили двигатель, чтобы согреться. Однако наутро дочь Джигарханяна и ее любовника нашли без признаков жизни, они отравились угарным газом. Было ли это самоубийство, или несчастный случай — остается загадкой.

Родители возлюбленного Елены хотели похоронить их вместе, но актер высказался против такого решения. Наследница советского актера покоится на Ваганьковском кладбище и звездный отец установил ей красивый мраморный памятник.

Елена трагически умерла в 23 года

Его делал по личному заказу из особого сорта красного мрамора один из киевских скульпторов. На скульптуре высечено лицо девушки.

Могила Елены Джигарханян

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила сына актера Певцова и что с ним произошло. Молодой человек погиб на глазах у внука Пугачевой.