Похоронена в золотом гробу и бриллиантах: как выглядит могила певицы Уитни Хьюстон и от чего она умерла в 48 лет

Могила певицы находится под охраной

Американская певица Уитни Хьюстон, чей пасынок был найден мертвым в 2020 году, была одной из самых успешных исполнительниц в истории мировой музыки. Она стала известна не только своим талантом, но и рядом скандалов. Но ровно 13 лет назад, 11 февраля 2012 года, певица скоропостижно скончалась.

"Телеграф" решил выяснить, что произошло с Уитни Хьюстон и как выглядит ее могила. Мы узнали интересные факты из ее жизни.

Каким был карьерный путь Уитни Хьюстон

Легендарная певица Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года в штате Нью-Джерси. Ее мама и двоюродная сестра были известными фигурами в мире ритм-энд-блюза, соул и госпел-музыки, поэтому Уитни с детства прививали любовь к музыке.

В 11 лет Хьюстон начала солировать в младшем госпел-хоре баптистской "Церкви новой надежды" в Нью-Йорке. Она начала много гастролировать с мамой, выступать как певица и сниматься в рекламе для подростков.

В начале 1980-х годов Уитни заключила два контракта со звукозаписывающими компаниями и начала развивать свою карьеру. Артистка начала выпускать альбомы, чаще становилась гостьей развлекательных шоу и программ, и шаг за шагом становилась звездой мировой величины.

Уитни Хьюстон в начале карьеры, Фото: Getty Images

А статус суперзвезды закрепился за Хьюстон после выхода в 1992 году на мировые экраны фильма "Телохранитель", в котором она сыграла одну из главных ролей. Более того, Уитни попала в Книгу рекордов Гиннеса, как артистку, в которой самое большое количество наград (к 2009 году). А журнал Rolling Stone включил ее в ТОП-100 величайших исполнителей.

Уитни Хьюстон стала суперзвездой, Фото: Getty Images

От чего умерла Уитни Хьюстон и как выглядит ее могила

Американская звезда скончалась 11 февраля 2012 года в возрасте 48 лет, ее нашли без сознания в ванной комнате гостиничного номера в отеле Беверли-Хилтон, накануне 54-й церемонии вручения "Грэмми".

Уитни Хьюстон обнаружила ее тетя, которая сразу вызвала медиков. Ее пытались вернуть к жизни с помощью сердечно-легочной реанимации, но безрезультатно. Полиция исключила версию о насильственном характере смерти.

Уитни Хьюстон скончалась в возрасте 48 лет, Фото: Getty Images

Расследование показало, что причиной смерти легендарной певицы могли стать утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина. Экспертиза показала, что Уитни Хьюстон была хронической кокаинисткой, а еще в ее крови нашли успокаивающее и антиаллергенный препарат.

Похоронили знаменитость 19 февраля на кладбище Фэрвью в Уэстфилде, рядом с отцом, как она и просила в своем завещании. Хьюстон покоится в золотом гробу, а также в позолоченных тапочках, платье и драгоценностях с бриллиантами, которые оценивают в 500 тысяч долларов.

Где похоронена Уитни Хьюстон

Родственники звезды из-за опасений, что мародеры осквернят могилу, установили на участке круглосуточную охрану. Правда, памятник Уитни установили довольно скромный. Он выполнен в форме слезы и сердца, выражая одновременно и скорбь и любовь к артистке. На нем выгравирован портрет Уитни, а также строчка из ее легендарного хита "I will always love you".

Уитни Хьюстон похоронили в золотом гробу

Как выглядит могила Уитни Хьюстон, Фото: Getty Images

Памятник Уитни Хьюстон сделали в виде слезы и сердца

