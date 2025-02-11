Похована в золотій труні та діамантах: як виглядає могила співачки Вітні Г'юстон і від чого вона померла у 48 років
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Могила співачки перебуває під охороною
Американська співачка Вітні Г'юстон, чий пасинок був знайдений мертвим у 2020 році, була однією з найуспішніших виконавців в історії світової музики. Вона стала відома не лише своїм талантом, а й низкою скандалів. Але рівно 13 років тому, 11 лютого 2012 року, співачка раптово померла.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, що сталося з Вітні Г'юстон і як виглядає її могила. Ми дізналися цікаві факти з її життя.
Яким був кар’єрний шлях Вітні Г'юстон
Легендарна співачка Вітні Г'юстон народилася 9 серпня 1963 року у штаті Нью-Джерсі. Її мама та двоюрідна сестра були відомими фігурами у світі ритм-енд-блюзу, соул та госпел-музики, тому Вітні з дитинства прищеплювали любов до музики.
У 11 років Г'юстон почала солювати у молодшому госпел-хорі баптистської "Церкви нової надії" у Нью-Йорку. Вона почала багато гастролювати з мамою, виступати як співачка та зніматися у рекламі для підлітків.
На початку 1980-х років Вітні підписала два контракти зі звукозаписними компаніями та почала розвивати свою кар’єру. Артистка почала випускати альбоми, частіше ставала гостею розважальних шоу та програм, і крок за кроком ставала зіркою світової величини.
А статус суперзірки закріпився за Г'юстон після виходу у 1992 році на світові екрани фільму "Охоронець", в якому вона зіграла одну з головних ролей. Щобільше, Вітні потрапила до Книги рекордів Гіннеса як артистка, в якої найбільша кількість нагород (до 2009 року). А журнал Rolling Stone включив її до ТОП-100 найвидатніших виконавців.
Від чого померла Вітні Г'юстон і як виглядає її могила
Американська зірка померла 11 лютого 2012 року у віці 48 років, її знайшли непритомною у ванній кімнаті готельного номера в готелі Беверлі-Хілтон, напередодні 54-ї церемонії вручення "Ґреммі".
Вітні Г'юстон виявила її тітка, яка одразу викликала медиків. Її намагалися повернути до життя за допомогою серцево-легеневої реанімації, але безрезультатно. Поліція виключила версію про насильницький характер смерті.
Розслідування показало, що причиною смерті легендарної співачки могли стати утоплення, атеросклеротична хвороба серця та вживання кокаїну. Експертиза показала, що Вітні Г'юстон була хронічною кокаїністкою, а ще в її крові знайшли заспокійливий та антиалергенний препарати.
Поховали знаменитість 19 лютого на цвинтарі Ферв’ю у Вестфілді, поруч із батьком, як вона і просила у своєму заповіті. Г'юстон спочиває у золотій труні, а також у позолочених капцях, сукні та коштовностях з діамантами, які оцінюють у 500 тисяч доларів.
Родичі зірки через побоювання, що мародери осквернять могилу, встановили на ділянці цілодобову охорону. Щоправда, пам’ятник Вітні встановили доволі скромний. Він виконаний у формі сльози та серця, висловлюючи одночасно і скорботу та любов до артистки. На ньому вигравіювали портрет Вітні, а також рядок з її легендарного хіта "I will always love you".
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