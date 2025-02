Похована в золотій труні та діамантах: як виглядає могила співачки Вітні Г'юстон і від чого вона померла у 48 років

Могила співачки перебуває під охороною

Американська співачка Вітні Г'юстон, чий пасинок був знайдений мертвим у 2020 році, була однією з найуспішніших виконавців в історії світової музики. Вона стала відома не лише своїм талантом, а й низкою скандалів. Але рівно 13 років тому, 11 лютого 2012 року, співачка раптово померла.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що сталося з Вітні Г'юстон і як виглядає її могила. Ми дізналися цікаві факти з її життя.

Яким був кар’єрний шлях Вітні Г'юстон

Легендарна співачка Вітні Г'юстон народилася 9 серпня 1963 року у штаті Нью-Джерсі. Її мама та двоюрідна сестра були відомими фігурами у світі ритм-енд-блюзу, соул та госпел-музики, тому Вітні з дитинства прищеплювали любов до музики.

У 11 років Г'юстон почала солювати у молодшому госпел-хорі баптистської "Церкви нової надії" у Нью-Йорку. Вона почала багато гастролювати з мамою, виступати як співачка та зніматися у рекламі для підлітків.

На початку 1980-х років Вітні підписала два контракти зі звукозаписними компаніями та почала розвивати свою кар’єру. Артистка почала випускати альбоми, частіше ставала гостею розважальних шоу та програм, і крок за кроком ставала зіркою світової величини.

Вітні Г'юстон на початку кар’єри, Фото: Getty Images

А статус суперзірки закріпився за Г'юстон після виходу у 1992 році на світові екрани фільму "Охоронець", в якому вона зіграла одну з головних ролей. Щобільше, Вітні потрапила до Книги рекордів Гіннеса як артистка, в якої найбільша кількість нагород (до 2009 року). А журнал Rolling Stone включив її до ТОП-100 найвидатніших виконавців.

Вітні Г'юстон стала суперзіркою, Фото: Getty Images

Від чого померла Вітні Г'юстон і як виглядає її могила

Американська зірка померла 11 лютого 2012 року у віці 48 років, її знайшли непритомною у ванній кімнаті готельного номера в готелі Беверлі-Хілтон, напередодні 54-ї церемонії вручення "Ґреммі".

Вітні Г'юстон виявила її тітка, яка одразу викликала медиків. Її намагалися повернути до життя за допомогою серцево-легеневої реанімації, але безрезультатно. Поліція виключила версію про насильницький характер смерті.

Вітні Г'юстон померла у віці 48 років, Фото: Getty Images

Розслідування показало, що причиною смерті легендарної співачки могли стати утоплення, атеросклеротична хвороба серця та вживання кокаїну. Експертиза показала, що Вітні Г'юстон була хронічною кокаїністкою, а ще в її крові знайшли заспокійливий та антиалергенний препарати.

Поховали знаменитість 19 лютого на цвинтарі Ферв’ю у Вестфілді, поруч із батьком, як вона і просила у своєму заповіті. Г'юстон спочиває у золотій труні, а також у позолочених капцях, сукні та коштовностях з діамантами, які оцінюють у 500 тисяч доларів.

Де похована Вітні Г'юстон

Родичі зірки через побоювання, що мародери осквернять могилу, встановили на ділянці цілодобову охорону. Щоправда, пам’ятник Вітні встановили доволі скромний. Він виконаний у формі сльози та серця, висловлюючи одночасно і скорботу та любов до артистки. На ньому вигравіювали портрет Вітні, а також рядок з її легендарного хіта "I will always love you".

Вітні Г'юстон поховали в золотій труні

Як виглядає могила Вітні Г'юстон, Фото: Getty Images

Пам’ятник Вітні Г'юстон зробили у вигляді сльози та серця

