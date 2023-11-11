Мережу захопили кавери на "Пса Патрона": слова поклали на хіти Evanescence, Біллі Айліш, Вітні Г'юстон

Це варто послухати кожному

Хоча останнім часом українців підкорив кіт Сірський, вони не забувають і старих героїв, — рятувальника пса Патрона. У мережі з’явився смішний тренд, у якому слова однойменної пісні про чотирилапого розмінувальника поклали на музику всесвітньо відомих хітів.

Серед іншого, з’явилися кавери на "Пса Патрона" на мотив пісень Evanescence, Біллі Айліш, Вітні Г'юстон, Тейлор Свіфт, Селін Діон та інших. Також слова переспівали у жанрах метал, фонк тощо.

Найбільше для популяризації "всесвіту Пса Патрона", як назвали цей тренд у TikTok, постаралася блогер з ніком @dariasings. Однак пізніше до неї підключилися й інші блогери, внаслідок чого зараз на просторах мережі можна знайти десятки різних версій "Пса Патрона".

Ось збірка найкращих із них:

Також окремо кілька виконань "Пса Патрона" в різних жанрах і на різний мотив:

Варто зауважити, що такий тренд захопив багатьох українців.

"Це відповідь на популярність кота Сірського, пес Патрон завдає удару у відповідь", "Хочу плейлист на 100 годин з піснями пса Патрона", "Весь день це співаю, геніально", "Можна влаштувати окрему дискотеку з цих мішапів", "Цей тренд ніколи не набридне", "Цей тренд тримає мою менталку на плаву", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше соцмережі захопили мешапи на Степана Гігу та Леді Гагу.