Розумні, віддані та дружелюбні: які породи собак якнайкраще підходять для проживання у квартирі

Проживання у квартирі не позбавляє господарів від необхідності регулярно вигулювати песиків

Під час війни зв'язок людини і чотирилапих став ще більшим. Нерідко люди рятувалися від обстрілів чи окупації із невеличкою жменькою речей та "хвостиком" у руках — як свого часу один із жителів Маріуполя. Однак попри те, що ми не лишаємо братів наших менших у біді, варто пам'ятати, що не для всіх собак підходить життя у квартирі.

Сьогодні розкажемо, які породи цуциків якнайкраще пристосовані для життя в обмеженому просторі і можуть обійтися без просторого вольєру чи великого подвір'я. У цьому питанні розбиралися фахівці порталу Purina.

Перш за все, пам'ятайте, що тварина, котру ви вирішили взяти до себе, має почуватися комфортно. Але і про власні потреби забувати не варто — догляд за чотирилапими не повинен забирати всі ваші сили. Тож тим, хто живе у квартирах, краще звертати увагу на "дрібніші" породи собак.

Померанський шпіц

Шпіци є декоративною породою собак, котрі можуть похизуватися вельми оригінальним рудуватим кольором шерсті. Ці тваринки є вельми відважними і сміливими, готові захищати свого власника попри невеликі розміри. Тому варто приділити увагу правильному вихованню улюбленця, аби не було проблем із іншими тваринами чи людьми. Загалом же шпіци вважаються досить відданими і соціально-активними. Зважайте на це, бо прогулянок із собаками цієї породи знадобиться немало.

Йоркширський тер’єр

Як і підказує назва породи, ці собачки поширилися у світі із англійського графства Йоркшир. Колись вони виводилися у якості мисливських псів, але наразі про це їх призвання здебільшого забули.

Тер'єри дуже розумні, активні і обожнюють грати. Великим є плюсом є те, що вони майже не линяють, адже мають досить жорстку шерсть. При цьому за їхнім зовнішнім виглядом не важко доглядати. Крім цього, як зазначають спеціалісти, ці песики не мають специфічного "собачого" запаху, що є додатковим плюсом для їхнього проживання у квартирі.

Французький бульдог

Початково ця порода виводилася у якості охоронців, і представники дворянських родин нерідко оточували себе такими песиками, аби почуватися захищеними. Роки минули, та попри невеликий розмір собак вони усе ще лишаються дуже сміливими, психологічно стійкими і готовими захистити найближчу людину. Також бульдоги дуже люблять дітей, що підійде для сімей із малечею.

Окремим плюсом є те, що собаки цієї породи є короткошерстними, тож особливо прибирати за ними не доведеться. Бульдоги добре піддаються дресируванню, дуже соціалізовані, люблять компанію. Надовго лишати їх наодинці не варто, адже це змусить їх сумувати. Пам'ятайте також, що цим песикам необхідні постійні фізичні навантаження, а також збалансоване харчування.

Пудель

Цікаво, що ці милі мордочки теж колись були мисливськими собаками. Вони дуже люблять воду, тож проблем із купанням тваринки виникнути не має.

Також пуделі є вельми розумними, активними і "допитливими", бо ж цікавляться всім, що відбувається довкола. Добре дресируються, окрім того вміють виконувати не лише прості, а й досить складні команди.

Чихуахуа

Ці карликові собачки розповсюдилися по планеті із Мексики. Попри їхні розміри, вони є дуже відданими господарю та відважними. Навіть якщо потенційний ворог перевищує розміри чихуахуа в десятки разів, вона може на нього гавкати і навіть напасти, якщо вирішить, що "противник" — небезпесний. Ці песики дуже компанійські і обожнюють свої родини. Цікаво, що вони вельми адаптивні до будь-яких умов проживання.

Басенджі

Ця порода собак прийшла до нас із Центральної Африки. Цікаво, що навіть єгипетські фараони не змогли встояти перед милістю басенджі.

Це і не дивно, адже такі собаки дуже розумні, активні, добре вживаються із іншими тваринами. Також басенджі люблять дітей, легко піддаються тренуванням. Окремо варто зазначити, що вони рідко гавкають, і це — беззаперечний плюс для проживання песика такої породи у квартирі.

Лише не забувайте, що басенджі не надто добре адаптовані до холодної пори року, тож якщо вирішите завести саме такого улюбленця, потурбуйтеся, аби йому завжди було тепло.

Такса

Ці "довгі" собаки у багатьох викликають сміх і радість, однак, як і більшість своїх хвостатих колег, колись ці собаки були незамінними під час полювання. Такси дуже сміливі і відважні, віддані та розумні. Крім цього, вони досить ласкаві, люблять дітей. Якщо у домі є інші тварини, слід приділити увагу дресируванню такси, бо хоча вони і сходяться із іншими чотирилапими, до цього варто прикласти зусилля.

Мопс

Мопси вважаються ідеальними для проживання у квартирі. Вони добрі і маленькі, добре вживаються з іншими тваринами та дітлахами. До того ж, мопси обожнюють гратися і бути в центрі уваги. Важливо пам'ятати той факт, що саме ця порода є схильною до ожиріння, при цьому не потребуючи активних довгих прогулянок. Тому, обираючи в якості домашнього улюбленця мопса, потурбуйтеся про правильне харчування для хвостатого.

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