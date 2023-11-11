Сеть захватили каверы на "Пса Патрона": слова положили на хиты Evanescence, Билли Айлиш, Уитни Хьюстон

Это стоит послушать каждому

Хотя в последнее время украинцев покорил кот Сирский, они не забывают и старых героев, — спасателя пса Патрона. В сети появился смешной тренд, в котором слова одноименной песни про четырехлапого разминировщика положили на музыку всемирно известных хитов.

Среди прочего, появились каверы на "Пса Патрона" на мотив песен Evanescence, Билли Айлиш, Уитни Хьюстон, Тейлор Свифт, Селин Дион и других. Также слова перепели в жанрах метал, фонк и т.п.

Больше всего для популяризации "вселенной Пса Патрона", как назвали этот тренд в TikTok, постаралась блогер с ником @dariasings. Однако позже к ней подключились и другие блогеры, в результате чего сейчас на просторах сети можно найти десятки разных версий "Пса Патрона".

Вот сборка лучших из них:

Также вот отдельно несколько исполнений "Пса Патрона" в разных жанрах и на разный мотив:

Стоит заметить, что такой тренд привел в восторг многих украинцев.

"Это ответ на популярность кота Сирского, пес Патрон наносит удар в ответ", "Хочу плйлист на 100 часов с песнями пса Патрона", "Весь день это пою, гениально", "Можно устроить отдельную дискотеку с этих мешапов", "Этот тренд никогда не надоест", "Этот тренд держит мою менталку на плаву", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее соцсети захватили мешапы на Степана Гигу и Леди Гагу.