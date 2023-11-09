Пушистое оружие массового поражения. Кто такой кот Сырский и как пранк вышел из-под контроля

Кот уже получил удостоверение в "ії"

У ВСУ появилось оружие массового поражения мимишностью — кот Сырский. Через несколько дней милый котик с востока, которого запостил в Twitter (X) бывший волонтер и нынешний военнослужащий Роман Синицын "Майор", стал звездой соцсетей, получил удостоверение мышелова и стал новым лицом "Дії", начав вытеснять с лидерских позиций пса Патрона.

Откуда взялся мэм

Бойцы нашли кота в одном из прифронтовых сел и взяли его на службу в ВСУ, он получил боевую задачу – "сдерживать нашествие мышей". Предыдущие мышеловы Сталктит и трехцветная кошка убежали.

Впоследствии "Майор" пошутил, что кот настоящий боец, потому что показал характер и "обоссал" бойцу флиску. Он продолжал рассказывать о приключениях кота на своей странице, а затем проинформировал подписчиков, что назвал кота Сырским, потому что тот уважает сыр сулугуни. Также его имя созвучно с фамилией командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Пушистый боец стал популярным и принес "Майору" плюс 3000 новых подписчиков почти за сутки. Здесь начался его звездный путь, сообщения с ним начали собирать тысячи понравившихся.

Приключения кота Сырского

Пользователи Twitter начали распространять свои мемы с котом, приписывая ему уничтожение вражеской техники и новые звания. А журналист Денис Казанский переделал для Сырского песню о псе Патроне: "Кто держит этот проход? Сырский кот, Сырский кот".

Мемы с котом Сырским

Кот Сырский на боевом дежурстве

Как пранк вышел из-под контроля

8 ноября на странице приложения "Дія" в соцсети X появилось сообщение, что кот Сырский стал послом будущего реестра домашних животных. Кота подписали как "Кот Сырский Майорович" и подписали документ как удостоверение мышелова.

"Вдохновились постановлением правительства о Едином государственном реестре домашних животных. Представляем, как будут выглядеть документы хвостиков в "Дії", – говорится в публикации.

Внимание Сырского обратили внимание также компании Prom, Kyivstar, МВД, Сергей Притула, комик Василий Байдак. Пользователи начали делать мемы с Сырским и иллюстрировать его фотографиями собрание на ВСУ.

Prom и Сырский

На странице Министерства внутренних дел появилось сообщение, что пес Патрон волнуется, что кто-то сможет сдвинуть его с пьедестала народных любимцев.

"Пес Патрон интересуется, что это за кот, о котором все говорят, и стоит ли ему волноваться", — говорится в сообщении МВД.

Сырский против пса Патрона

Благотворительный фонд Сергея Притулы быстро сориентировался и пригласил звездного кота в гости.

Фонд Приюты и кот Сырский

Сырского также заметило сообщество огромных военных кошек Giant Military Cats на 100 000+ подписчиков:

Кот Сырский

Сейчас у Сырского уже есть своя страница в Википедии, появились люди, которые начали шутить, а иногда, возможно, и вполне серьезно писать, что кот Сырский — пиар-кампания, политический игрок, конкурент Арестовича и т.д.

Кот Сырский ушел в политику

Кот Сырский ушел в политику

Кот Сырский ушел в политику

Кот Сырский ушел в политику

Во всяком случае, у кота все в порядке, он на "боевом дежурстве" и в четверг утром был "награжден сырником за заслуги сырной степени".

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